Daca doresti sa achizitionezi un telefon ieftin si bun, si nu stii ce telefoane ieftine si bune ai putea achizitiona in momentul de fata, ei bine ai venit pe pagina care trebuie pentru ca astazi vom face o lista a 5 telefoane mid range bune.

In articolul acesta veti gasi 5 smartphone-uri ieftine si bune pe care le veti putea achizitiona in 2020, o parte dintre acestea au fost lansate si in anul 2019, asa ca numim topul ca fiind 2020 – 2019, pe parcurs acest articol va fi actualizat cand vor aparea terminale noi pentru ca dumneavoastra sa va puteti lua cele mai bune rezultate de pe geeki.ro.

De asemenea tin sa mentionez ca acest top nu este unul personal, toate telefoanele au fost testate cu aparate speciale de catre specialisti pentru a va oferi o parere concreta, noi ne-am informat foarte bine si v-am adus la cunostinta aceste rezultate intr-un top usor de digerat, asa ca incepem acest top prin a va prezenta cele mai bune si ieftine telefoane.

Daca aveti intrebari sau sugesti, sau pur si simplu doriti sa incepeti o discutie pe acest subiect va rugam sa vizitati rubrica de comentarii din subsolul paginii. Multumim!

Top 5 telefoane ieftine si bune 2020 – 2019

Xiaomi Mi 9

Telefonul Xiaomi MI 9 a fost lansat in 2019 si a reusit sa fie unul dintre cele mai bune terminale ieftine sub pretul unui telefon varf de gama dar cu specificatii foarte asemanatoare unui telefon ce se compara cu specificatiile unui Huawei P30. In momentul de fata telefonul depaseste un pic suma de 1500 lei, si va fi singurul din topul nostru ce depaseste aceasta suma, insa cu siguranta va veti bucura de performante foarte mari la un pret rezonabil.

Specificatii generale

Perforamnta Snapdragon 855 Stocare 128 GB Camera 48MP + 12MP + 16MP Baterie 3300 mAh Display 6.39″ (16.23 cm) Ram 6 GB An de lansare 2019

Xiaomi Mi 9 pe eMAG

HUAWEI P30 Lite

Huawei este una dintre cele mai respectate companii, totusi datorita unui conflict dintre China si SUA, acestia nu mai sunt vazuti cu ochi buni, totusi datorita performantelor pe care aceste telefoane le ofera la preturi foarte mici, astazi va prezentam acest telefon in topul nostru, P30 Lite este unul dintre cele mai elegante si bune telefoane ieftine, unul dintre minisuri fiind faptul ca telefonul nu are o camera foarte buna dat fiind pretul iar varianta LITE nu se compara cu PRO-ul cand vine vorba de camera foto/video, insa la performanta nu sunt mari diferente.

Specificatii generale

Performanta HiSilicon Kirin Stocare 128 GB Camera 24MP + 8MP + 2MP Baterie 3340 mAh Display 6.15″ (15.62 cm) Ram 4 GB Data de lansare Aprilie 2019

HUAWEI P30 Lite pe EMAG

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Probabil unul dintre cele mai bune telefoane cand vine vorba de raport calitate pret este Xiaomi Redmi Note 8 Pro, acesta a fost lansat spre sfarsitul anului 2019 si prezinta piatra de temelie pentru Xiaomi cand vine vorba de mid range, de obicei telefoanele Redmi au un succes foarte mare, acest lucru se intampla datorita faptului ca aceste telefoane arata superb, au un pret foarte bun si se misca extrem de bine in toate privintele.

Specificatii generale

Performanta MediaTek Helio G90T Stocare 64 GB Camera 64+8+2+2 MP Baterie 4500 mAh Display 6.53″ (16.59 cm) Ram 6 GB Data de lansare 2019

Xiaomi Redmi Note 8 Pro pe eMAG

Samsung Galaxy A70

Pentru ca stim foarte bine ca Samsung ne aduce calitate si nu are probleme cu nimeni, sunt si foarte multi fani ai acestei companii, am decis sa oferim si un telefon care chiar este foarte bun de la aceasta companie, este vorba despre Galaxy A70, un telefon ce a avut un pret de pornire de 1800 de lei, apoi a urmat o scadere, iar in momentul de fata il puteti achizitiona la 1500 lei in anumite magazine. Nu trebuie sa ne mintim, acest telefon este intr-adevar unul dintre cele mai bune disponibile de pe piata, si are o camera foto/video faorte buna dat fiind faptul ca face parte din segmentul mid range.

Specificatii generale

Performanta Snapdragon 675 Stocare 128 GB Camera 32MP + 8MP + 5MP Baterie 4500 mAh Display 6.7″ (17.02 cm) Ram 6 GB Data de lansare 2019

Samsung Galaxy A70 pe EMAG

NOKIA 7.2

Da, ati vazut bine, Nokia este iar un nume pe piata telefoanelor, ba chiar telefonaelor inteligente, cine ar fi crezut, dupa declinul de cand compania a fost achizitionata de catre Microsoft? Ei bine astazi este vorba despre unul dintre terminalele ce se gaseste in oferta Nokia, este vorba despre Nokia 7.2 telefon ce arata foarte bine si a avut parte de numai cuvinte de laude de la toate personale si analistii ce au testat acest telefon.

Nokia 7.2 vine cu specificatii puternice ce il face capabil sa ruleze orice joc sau aplicatie in momentul de fata, de asemenea camera este una dintre cele mai bune pe un telefon mid range, pentru selfie si poze „artistice”, acest telefon va fi o alegere buna, mai ales daca nu doriti sa investiti o „caruta de bani”.

Specificatii generale

Performanta Snapdragon 660 Stocare 64 GB Camera 48MP + 8MP + 5MP Baterie 3500 mAh Display 6.39″ (16.23 cm) Ram 4 GB Data de lansare 2019

NOKIA 7.2 pe EMAG

Acesta este topul nostru, stim ca este unul scurt, nu prea am bagat multe cuvinte, totusi sper ca v-ati facut o idee, telefoanele specificate de mine aici sunt unele foarte bune ce au fost cel putin vazute in viata reala, arata superb si functioneaza ca un adevarat mid range, de asemenea am incercat sa ofer cel mai bun raport calitate/pret si sa ofer telefoane cat mai noi pentru a avea parte de actualizari frecvente.

Termenul de mid range se refera la un telefon de mijloc, cu un pret si specificatii, perforamnta, camera si asa mai departe, sub un telefon din gama de varf cum ar fi la Samsung A70 in comparatie cu S10, sau la Huawei P30 lite, in comparatie cu P30 Standard. Totul tine de cum doriti si ce doriti sa achizitionati.

Din punctul meu de vedere uneori nu se merita sa cumparati un telefon foarte scump, daca nu aveti de gand sa il folositi la adevarata lui putere, daca doriti un telefon scump trebuie sa il folositi in asa fel in care sa isi merite bani, bineinteles, in ziua de astazi telefonul personal ne reflecta statusul in societate, insa de multe ori este gresit sa judecam oamenii dupa bunurile pe care le poarta. Stim foarte bine ca si produsele ieftine, simple si minimaliste sunt folosite de catre oameni inteligenti. Fac aceasta paranteza din cauza unei convorbiri cu un prieten care si-a luat un telefon scump cu toate ca nu si-l permitea, in timp achizitia lui s-a dovedit a fi inutile pe cand isi putea lua un telefon mid range iar toate lucrurile erau la locurile lor si nimeni nu ar fi avut de „suferit”.