La începutul lunii noiembrie, un zvon a sugerat sosirea pe iPhone a unei funcții de detectare a incidentelor rutiere cu apel automat de urgență. Această funcție va fi implementată pe Google Pixels în Europa.

Google tocmai a anunțat că această funcție va fi disponibilă pe Pixel 3 până la Pixel 6 Pro. Acest lucru afectează o duzină de smartphone-uri Pixel de-a lungul mai multor generații.

Ca o reamintire, funcția este deja disponibilă în Statele Unite și Australia. De data aceasta, este desfășurat în multe țări, inclusiv în mai multe tari din Europa.

În cazul unui accident, smartphone-ul este capabil să-l detecteze folosind senzori de mișcare, dar și analiza sunetului. Trimiterea unei alerte de urgență nu este imediată, smartphone-ul vă întreabă dacă totul este bine. Dacă nu există niciun răspuns, smartphone-ul trimite informații despre locație și alte detalii pentru primul ajutor.

In mod oficial in Romania nu avem parte de aceasta functionalitate, Google a anuntat functionalitatea pentru Spania, Italia, UK si Franta in Europa, de asemenea mai multe tari precum Japonia au aceasta functie.

Această nouă funcție face parte dintr-o serie de funcții noi anunțate pentru sfârșitul anului de Google.