A apărut lista de telefoane și tablete pe care gigantul tehnologic sud-coreean Samsung le va actualiza la interfața One UI 4.1 în perioada următoare.

În februarie, gigantul tehnologic Samsung a anunțat noua serie de telefoane Galaxy S22, împreună cu firmware-ul actualizat One UI 4.1 la care lucrează. Compania va actualiza treptat majoritatea dispozitivelor sale mobile lansate anterior la One UI 4.1, iar portalul de tehnologie SamMobile a scris și ce modele Samsung Galaxy vor primi această actualizare.

Samsung are în prezent o foaie de parcurs pentru One UI 4.0 care necesită ca toate dispozitivele compatibile să primească această versiune a software-ului până la jumătatea anului 2022. Cu toate acestea, încă nu există o dată oficială de lansare pentru One UI 4.1. Potrivit rapoartelor, majoritatea smartphone-urilor și tabletelor compatibile vor putea fi actualizate la noua versiune a interfeței de utilizare înainte de sfârșitul anului 2022 .

Este de remarcat faptul că lansarea One UI pentru dispozitivele Samsung cu cea mai recentă actualizare majoră a sistemului de operare pentru Android 12, cum ar fi Galaxy S10 și Note 10, este încă dubioasă. Actualizările pot fi limitate la One UI 4.0, iar unele modele pot sări peste această versiune de software trecând direct de la One UI 3.1 la One UI 4.1 .

Telefoane Galaxy ce vor primi One UI 4.1

Telefoanele Samsung care vor primi actualizarea One UI 4.1 au fost anunțate

Seria Galaxy S

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G (nesigur)

Galaxy S10 (nesigur)

Galaxy S10+ (nesigur)

Galaxy S10e (nesigur)

Galaxy S10 Lite

Seria Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G – Nesigur)

Galaxy Note 10 (LTE/5G – Nesigur)

Galaxy Note 10 Lite

Seria Galaxy Z

Galaxy Fold (LTE/5G – Nesigur)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy A

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G (nesigur)

Galaxy A01 (nesigur)

Galaxy A11 (nesigur)

Galaxy A31 (nesigur)

Galaxy A41 (nesigur)

Galaxy A21 (nesigur)

Galaxy A21s (nesigur)

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02 (nesigur)

Galaxy A02s (nesigur)

Galaxy A03s

Galaxy A12 (nesigur)

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Seria Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s (nesigur)

Galaxy M02 (nesigur)

Galaxy M21 (nesigur)

Galaxy M21s (nesigur)

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition (nesigur)

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51 (nesigur)

Galaxy M31s (nesigur)

Galaxy M52 5G

Seria Galaxy F

Galaxy F41 (nesigur)

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s (nesigur)

Galaxy F12

Galaxy F22

Seria Galaxy Xcover

Galaxy Xcover Pro (nesigur)

Galaxy Xcover 5

Seria Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 (nesigur)

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4 (nesigur)

Galaxy Tab A7 (nesigur)

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3 (nesigur)

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

SURSA: sammobile.com