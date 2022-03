Nothing, compania din spatele fostului co-fondator al OnePlus, Carl Pei, a anunțat că va începe să vândă primul său smartphone în vară. Acesta se va numi Nothing Phone 1.

Nothing Phone 1 este încă un dispozitiv destul de misterios, însă am aflat câteva informații despre acesta.

În primul rând, de puterea sa se va ocupa un procesor Snapdragon.

În al doilea rând, acesta va avea un sistem de operare Android modificat, pe care dezvoltatorii îl vor modela în ceva numit Nothing OS. În practică, cel mai probabil va fi o suprastructură grafică în stilul OneUI (Samsung), Oxygen OS (OnePlus) și altele asemenea.

Sistemul va beneficia de suport pentru trei generații ale sistemului de operare Android și de patru ani de actualizări de securitate. În rest, se spune că Nothing OS este foarte rapid și foarte fluid.

În aprilie, compania va oferi celor curioși de noul UI un launcher descărcabil, pe care aceștia îl vor putea instala pe smartphone-ul lor.

Carl Pei a mai dezvăluit că smartphone-ul lor va avea un „design iconic”. De asemenea, va oferi o conectivitate perfectă cu alte dispozitive din ecosistemul Nothing. În acest moment, este important de menționat că firma are un singur produs pe piață, căștile Ear 1.

Dar alte patru dispozitive nespecificate sunt pe drum. Acestea ar putea fi un ceas inteligent, o brățară sport, o tabletă, un televizor sau poate o altă pereche de căști.

Aceasta nu este vorba doar de o competiție pentru a atrage atenția presei și a pasionaților de tehnologie. Ci, de asemenea, este vorba de bani.

Compania a anunțat că va lansa o nouă rundă de investiții la începutul lunii aprilie. O comunitate de susținători va putea să investească bani în companie. Pe lângă active, aceștia vor primi „avantaje exclusive” nespecificate și o privire în culisele companiei.

Ar trebui să existe mult interes din partea investitorilor. În luna martie a anului trecut, Nothing a strâns 1,5 milioane de dolari în prima sa rundă de investiții, într-un timp record de 54 de secunde.

Șeful companiei, Carl Pei, are prin urmare un palmares de succes. Nu doar că împreună cu echipa sa a făcut din OnePlus o marcă de smartphone-uri cunoscută la nivel mondial dar acum dorește să treacă la alt nivel.

Cu toate acestea, Nothing nu are nicio ambiție de a submina OnePlus sau BBK Electronics sub care se află marca. Ci țintește mai sus. „Creăm cea mai convingătoare alternativă la Apple”, a declarat Carl Pei.