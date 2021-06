Telefonul se blocheaza? Cauze si rezolvari

Telefonul se blocheaza – Ti s-a intamplat si tie macar o data de cand ai telefoane smart: telefonul nu mai raspunde la comenzi si tap-uri dintr-odata, nu mai poti face nimic cu el si trebuie sa il repornesti, sa il inchizi sau sa scoti bateria, daca esti printre norocosii care inca mai au telefoane cu baterii detasabile. Blocarea telefonului e un semn clar ca a aparut o problema software, una de hardware sau e o problema de conexiune.

Cauzele se blocheaza din cauza unei aplicatii de cele mai multe ori. Ori incarca toata memoria RAM si sistemul de operare nu are cum sa mai proceseze alte input-uri, ori este mult prea „grea” pentru dispozitivul tau si resursele folosite sunt uriase, procesorul nu mai poate face fata solicitarilor. In acest caz e bine sa o identifici cu ajutorul meniului din telefon unde vezi toate detaliile legate de memorie si de starea telefonului si sa o dezinstalezi.

Sau sunt aplicatii specializate care analizeaza toate aplicatiile si iti ofera date statistice legate de resursele folosite. Poti avea si mai multe aplicatii neinchise care ruleaza in fundal si nu permit memoriei RAM sa fie mai libera ca sa poata ajuta procesorul. Aici trebuie sa inchizi toate aplicatiile care ruleaza din fundal, fiecare in parte sau pe toate deodata, cum doresti.

Telefonul se blocheaza si atunci cand sunt probleme cu datele mobile. Nu poti sa urmaresti nimic pe telefon, filme, videoclipuri, nu poti naviga pe internet. In acest caz e bine sa resetezi conexiunea de internet din setarile telefonului, Retele Mobile si resetare conexiune internet la valorile implicite. E bine sa stergi APN-ul si sa il refaci cu setarile furnizate de catre operator sau sa soliciti un SMS generat automat cu noile setari pentru datele mobile. Verifica daca ai acces la internetul mobil si daca acesta e in parametri optimi cu ajutorul centrelor de Relatii Clienti ale operatorului.

Telefonul se blocheaza adesea si cand incarcam bateria. Nu e ceva neobisnuit, se intampla foarte des acest „freeze” la incarcare. De vina este incarcatorul, care nu e compatibil cu telefonul sau telefonul se supraincalzeste si procesorul nu mai functioneaza la capacitate maxima. Schimbam incarcatorul cu unul original, ne asiguram ca nu ruleaza multe procese si aplicatii in fundal cat incarcam telefonul, folosim aplicatii care inchid toate aceste procese cand e detectata incarcarea si am scapat rapid de problema.

Daca Telefonul se blocheaza si nu mai putem face nimic cu el putem sa ii dam un restart. E o operatiune banala care se poate face prin apasarea butonului de Power si accesarea meniului de inchidere a telefonului. Daca nu avem acces la el tinem apasat continuu pe butonul Power cateva secunde si telefonul se va inchide, dupa care il repornim normal.

La telefoanele cu baterie detasabila scoatem si reintroducem bateria pentru a scapa de blocare. Alternativ se apasa butonul Power in acelasi timp cu butonul Volume 15 secunde pentru restart fortat.

Cand problemele sunt frecvente si avem acel „freeze” in meniuri, in ecranul de stare, in aplicatii incercam sa facem un update de firmware sau OS, daca avem, pentru a rezolva orice erori. Problemele de soft si blocarile dispar odata ce am finalizat un update si s-au rezolvat orice bug-uri existente.

Ce faci cand Telefonul se blocheaza si nicio solutie prezentata anterior nu functioneaza?

Sunt rare cazurile in care telefonul ramane tot blocat dupa toate procedurile descrise anterior si nu putem sa facem nimic cu el. Atunci vom face o resetare generala a telefonului prin revenirea la setarile din fabrica. Mergem in Meniu, Setari, Setari Aditionale si cautam optiunea Backup si resetare. Alegem resetare setari fabrica.

Daca stim ceva despre telefoane si suntem utilizatori avansati putem da un Hard Reset, din modul Recovery. Sunt secvente specifice de butoane de apasat ca sa intram in Recovery pentru fiecare model in parte. Odata ce suntem in meniul de Recovery navigam la Wipe data/factory reset cu butoanele de volum si confirmam operatiunea cu butonul de Power. Se poate sterge optional si partitia Cache din acelasi meniu de Recovery. Atentie, la Hard Reset se sterge inclusiv continutul cardului de memorie, deci e bine sa il scoateti inainte de aceasta operatiune.