Telekom: Contact, sesizari, deranjamente – Serviciul de relatii cu clientii Telekom Romania.

Serviciul de relatii cu clienti Telekom poate fi contactat pentru sesizari, deranjamente si multe alte informatii in diferite moduri, in acest articol va voi oferi informatiile necesare pentru a ajunge cu succes la unul dintre operatorii Telekoim Romania.

In 2020 se vorbeste despre vinderea companiei Telekom Romania catre Orange si Digi, Romtelecom la una dintre acestea iar Cosmote, vechiul serviciu la cealalta, nu este asta informatia pe care o cautati, insa este un raspuns la faptul ca preturile tot cresc la acest serviciu iar rezilierile curg din ce in ce mai tare. De asemenea din punctul nostru de vedere serviciile sunt foarte proaste in comparatie cu Digi, Orange sau Vodafone despre care putem vorbi deja ca au implementat 5G si ca sunt aproape de a oferi mai peste tot in tara.

Telekom: Contact, sesizari, deranjamente – Serviciul de relatii cu clienti Telekom Romania.

Pentru a contacta Telekom Romania aveti mai multe modalitati, atat online cat si offline, in acest articol am sa vi le prezint pe amandoua, de asemenea puteti contacta offline la magazinele speciale sau la telefon, prin telefon este cea mai populara metoda de contactat, deci trebuie sa fiti foarte atenti pentru ca in unele retele mobile daca apelati 1234 veti fi taxati suplimentar, si dupa cum ne-am obisnuit la Telekom, din punctul nostru de vedere este destul de scump.

Contacteaza Telekom offline

Apel telefonic: Daca esti in reteaua de telecomunicatii Telekom Romania, puteti contacta serviciul de relatii cu clienti, gratuit prin numarul simplu 1234. Nu trebuie neaparat abonament, poti face asta si de pe un prepay. De asemenea mai aveti si numerele 021.404.1234 sau 0766.12.1234, ultimele doua fiind valabile gratuite in toate retelele nationale. La inceput veti fi preluati de un robot, care din cate veti observa este pus pe facut nervi, ingreunand foarte mult situatia, trebuie sa urmati pasi necesari pentru a intra in legatura cu un operator protrivit cererii dumneavoastra, spre exemplu deranjamente, solutionari servicii, rezilieri, etc. Apel Premium: 0903904903** este numarul la care puteti suna daca doriti sa fiti preluati imediat e catre un consultant Telekom, fara a mai fi nevoie sa astepati. Apelul premium poate fi tastat si 0767626464 pentru serviciile de romaing. Din pacate faptul ca nu vei mai astepta va aduce taxe, pe apel va trebui sa platest nu mai putin de 1.92 Euro, totusi, daca sunati din greseala, veti fi informati despre aceste taxe. Sezisari Fax/Posta: Daca doresti sa contactezi Telekom Romania prin posta sau fax, aveti numarul de fax pentru sesizari: +40219255, iar adresa fizica la care puteti trimite o solicitare, in format offline este: Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6,, Bucuresti. Magazine TR: Magazinele se gasesc in mai toate orasele mari prin mall-uri, centre comerciale mari precum Auchan si asa mai departe, ar fi unul dintre cele mai bune moduri de a contacta operatorul de telefonie mobila in modul offline.

Conteacteaza Telekom online

Prin mail-uri: Puteti trimite mesaje printr-un formular de contactat aflat pe site-ul official, il puteti accesa aici. Vi se va raspunde online prin mail, sau in alte cazuri telefonic. Din punctul meu de vedere serviciul mai trebuie pus la punct, rare ori vei primi un raspuns in maxim 24 de ore, sa nu mai vorbim de 12, suportul prin mail-uri este cam invechit. Pagina de Facebook: Suntem in era in care ni se raspunde mai repede pe Facebook decat pe Mail, asa ca puteti contacta cu usurinta compania intrand pe aceasta pagina de facebook Am vazut ca se raspunde si in comentarii, insa daca veti observa are cel mai mare hate din Romania, acesta pagina cand vine vorba de telecomunicatii.

Alte modalitati de contact accesibile nu prea am gasit, dar totusi sper ca v-am ajutat, din punctul nostru de vedere este cam ceea ce cautati, daca aveti alte intrebari, sau doriti sa intrati in discutie pe baza subiectului acestui articol, va asteptam la rubrica de comentarii.

Ca un scurt review despre telekom, ei bine, eu ma declar super nemultumit de catre acestia, la tara, am telekom, un pachet prost, platesc pentru servicii de pana la 1GB dar am doar 1,7 MB, intelegeti voi, am reziliat contractul, dar din lipsa de operatori locali precum Digi sau UPC, am ajuns tot la ei. La Constanta, unde locuiesc in prezent Digi si UPC fac legea prin netul cu fibra optica, acestia sunt cei mai buni si ii recomand in continuare.

Preturile la telefoane nu sunt rele la Telekom, insa fiti atenti la contractele pe care le semnati, clauza de reziliere este cea mai urata pe care am intalnit-o, nici Orange nu are o clauza in care te pune sa platesti 5% din valoarea lunara a contractului, pana la terminarea contractului din momentul in care doresti rezilierea. De asemenea plata telefonului trebuie facuta daca nu ati facut-o deja. Deci mare atentie, pentru ca veti fi taxati grav. La Orange am reusit sa reziliez mult mai usor, dupa un an de zile mi-au spus ca abonamentul telefonului a fost deja platit, iar daca vreau sa renunt la cel de voce, nu trebuie decat un formular. Le-am trimis unul bine elaborat si am rezolvat problema. Am ramas si cu numarul.

La rubrica de comentarii va astept cu pareri despre acest serviciu. Ce credeti despre Telekom Romania?