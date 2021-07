Telekom smart wifi: Informatii si probleme – Telekom Romania si-a propus de mai bine de doi ani sa ofere clientilor sai servicii apropiate de nevoile lor, care sa ii ajute in toate scenariile posibile. De la net nelimitat si abonamente fara perioade contractuale clasice pana la Smart WiFi fara cabluri trase prin usi si pereti gauriti, pe toate le-am putut vedea in ofertele Telekom.

Cea mai populara si mai cautata oferta din pachetul Telekom Romania ramane insa cea care ofera un router WiFi cu suport GSM denumit Telekom Smart wifi. Cu alte cuvinte il poti folosi oriunde, este foarte usor de configurat, ai nevoie insa de o cartela SIM Telekom, de preferat 4G, cu date mobile active, optiune de Internet neaparat activa pe cont.

Spre deosebire de un router normal, pe care il poti folosi si la o casa cu un etaj sau doua si tot ai semnal foarte bun macar in cateva camere, acest router de la Telekom garanteaza un semnal wireless pe o raza destul de mica. De aici si vitezele modeste fata de internetul fix oferit de orice alt operator de telefonie mobila.

Cum functioneaza Telekom Smart wifi si ce routere primim?

Telekom Smart wifi functioneaza pe baza unui semnal mobil, exact cum e si cel de pe telefon, numai ca acesta este „replicat” prin routerul pus la dispozitie de Telekom. La achizitionarea dispozitivului si activarea abonamentului utilizatorul primeste routerul si cartela SIM, fara a fi nevoie a cumpere alta cartela. E un fel de hotspot creat prin intermediul routerului, asta inseamnand ca Telekom Smart wifi se comporta in linii mari exact ca un hotspot facut pe un telefon oarecare.

In privinta routerului pe care il primesti daca vrei net la priza oriunde prin Telekom Smart wifi vei primi un Huawei sau un ZTE, poate un TP-Link, in functie de ce e disponibil la momentul initieri cererii tale de activare a serviciului pe cont. Routerul Huawei are standard 802.11 a/b/g/n/ac si e 2×2 MIMO, adica are doua benzi, clasicele 2,4GHz si 5GHz, iar ZTE-ul stie doar 802.11 b/g/n, are si el 2×2 MIMO dar in 2,4GHz. La Huawei ai 64 conexiuni suportate paralel, la ZTE doar 32. In realitate poti sa conectezi trei, patru dispozitive ca sa ai o functionare optima, dar cam atat. Modelul Huawei are si porturi RJ45 pentru a putea instala si un cablu UTP pentru o viteza mai buna.

Singurele scenarii in care poti folosi fara probleme acest router, cu viteze modeste ce-i drept, ar fi zonele unde nu ai infrastructura pentru a instala internet fix prin fibra sau cablu, dar unde ai acoperire buna Telekom, semnal destul de puternic pentru a putea sa ai Internet stabil pe router. Echipamentele se primesc in chirie, dar pot fi si cumparate pentru sumele indicate in pagina oficiala a Telekom, cel mai „ieftin” ar fi 699 ron.

Abonamentul e 24 de ron lunar, a fost si 35 ron, chiar redus la 17 ron pe 24 de luni contractuale, in functie de promotiile existente, ai si trafic de date nelimitat prin Bonus Net Nelimitat, acordat la activarea serviciului. Doar introduci cartela in dispozitiv si nu ai nevoie de alte setari aditionale, totul e preconfigurat.

S-ar putea sa avem probleme cu acest Smart Wifi daca il folosim in alte locatii decat cea asociata abonamentului, cel putin asa scrie in termenii si conditiile puse la dispozitie de Telekom, dar nu va sta nimeni sa se ocupe de asa ceva. Totusi aceasta problema s-a rezolvat intre timp si au fost actualizate modalitatile de folosire. Nu trebuie sa avem servicii fixe Telekom ca sa putem profita de oferta.

La dezactivarea bonusului nelimitat vom avea doar 80GB trafic de date lunar, dar daca depasim acest trafic ajungem la viteze de doar 256Kbps download. Daca nu avem bonusul tot ce depaseste traficul se tarifeaza suplimentar si vom vedea in factura.

Configurarea e simpla, intram pe IP-ul 192.168.0.1 cu admin user si parola si ne setam parola, urmand a ne conecta imediat de pe orice dispozitiv mobil la router. O alta problema sesizata e deconectarea la fiecare 15-20 de minute daca nu e semnalul bun in zona, asa ca trebuie sa avem semnal stabil si bun daca vrem internet la priza fara gauri de la Telekom. Si ceva important: abonamentul de baza are inclus routerul ZTE.