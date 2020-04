Coronavirusul nu este singurul lucru care afectează lumea, trăim și noi într-o epocă de dezinformare, care este si mai rea, mai devreme sau mai târziu, vom găsi un remediu pentru pandemie, dar acesta din urmă pare greu de rezolvat. Conform raportului BBC, cel puțin trei turnuri telefonice au fost incendiate săptămâna trecută în Marea Britanie și au fost solicitate serviciile de urgență pentru a cuprinde incendiul.

Câteva companii, inclusiv companii de telecomunicații și polițiști consideră că motivul din spatele incendiilor este o absurdă teorie a conspirației coronavirus-5G care plutește pe platformele de socializare din Marea Britanie.

O teorie a conspirației 5G-coronavirus face furori pe rețelele de socializare precum Facebook și NextDoor. Aceasta susține că coronavirusul își are originea în Wuhan, deoarece China a lansat 5G în țară. Și acum virusul se răspândește în alte țări care adoptă noua tehnologie de rețea celulară.

Cu toate acestea, teoria conspirației nu reușește să menționeze faptul că coronavirusul a avut impact și în țări precum Japonia și Iran, unde 5G nu a fost încă implementat.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp

Teoria conspirației se răspândește ca un incendiu, ceea ce duce la hărțuirea rezidenților din Marea Britanie si a muncitorilor care montau cabluri și linii telefonice din fibre optice. Aceasta vine într-un moment în care țara suferă imens din cauza coronavirusului, iar serviciul telefonic este esențial în mijlocul blocajului impus pentru a combate virusul.

Un videoclip postat pe Facebook alimentează în continuare teoria conspirației coronavirus-5G. Menționează că 5G creează virusul și suge oxigenul din plămâni.

5G causes coronavirus because it’s sucking the oxygen out of your lungs, according to a video being spread on Facebook. I want to 😂 but the fact people believe this bullshit is genuinely scary pic.twitter.com/kY3g5MJtu9

— Tom Warren (@tomwarren) March 3, 2020