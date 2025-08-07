Tesla îi acordă lui Musk acţiuni de 29 miliarde dolari

Tesla a anunțat că i-a alocat CEO-ului, Elon Musk, un pachet de 96 de milioane de acțiuni, evaluat la aproximativ 29 de miliarde de dolari. Se pare că scopul e să-i păstreze influenţa în companie şi, totodată, să-l motiveze să rămână implicat pe termen lung.

Anunțul vine în contextul unui proces de anul trecut din Delaware, când judecătorii au anulat pachetul salarial din 2018, estimat la peste 50 de miliarde. Instanţa a considerat atunci că board-ul Tesla a favorizat excesiv conducerea, în detrimentul acţionarilor. Musk a atacat decizia în martie, susţinând că au fost “numeroase erori juridice” comise de instanţa inferioară.

La început de 2025, Tesla a format un comitet special care să revizuiască modul în care sunt răsplătite performanţele CEO-ului. Noul aranjament indică o linie de gândire cum că ar trebui consolidate legăturile lui Musk cu Tesla, nu doar printr-un bonus, ci printr-o structură de vot ce se amplifică treptat.

Conform termenilor, Musk plăteşte 23,34 dolari pentru fiecare acțiune. Dacă nu părăsește un rol cheie până în 2027 şi sunt îndeplinite celelalte condiţii, deţinerile sale ar putea ajunge la 506 milioane de acţiuni. La preţurile actuale de piaţă, asta înseamnă peste 153 de miliarde de dolari.

Acţiunile abia cumpărate nu pot fi vândute până pe 3 august 2030… decât dacă e nevoie să acopere taxe sau preţul de cumpărare. Rămâne de văzut cum va digera piaţa această blocare de trei ani: unii investitori ar putea aprecia stabilitatea, alţii s-ar putea teme că Musk devine prea… „ancorat” în Tesla.

În scrisoarea adresată acţionarilor, comitetul a subliniat că Musk nu a mai primit o plată semnificativă în ultimii opt ani. Deocamdată nu-i clar dacă această remarcă va tempera criticile privind remuneraţiile uriaşe.

Un aspect interesant e clauza care anulează noul premiu de 29 de miliarde, dacă pachetul de performanţă de 50 de miliarde, cel anulat din 2018, ajunge înapoi în vigoare în urma apelului. Practic, nu există risc de „dublet”, dar nici nu se ştie cât de departe va merge disputa legală.

Rămâne de văzut dacă această mișcare liniştește acţionarii sau, dimpotrivă, reaprinde dezbaterea despre limitele bonusurilor în marile companii tech.