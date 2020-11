Tesla lansează o actualizare care reduce intervenția umană cu 33%

Tesla continuă să lucreze pentru a putea justifica numele „Pilot automat”. Unele țări precum Germania împiedică conducatorii auto să utilizeze această expresie până când sistemul este îmbunătățit. În ultimele zile, Tesla a început să promoveze o nouă actualizare a software-ului său, ca parte a programului beta complet autonom. Potrivit CEO-ului său, Elon Musk, se preconizează că această actualizare va reduce cu o treime intervenția șoferului.

Au trecut mai puțin de două săptămâni de când Tesla a oferit prima sa versiune a funcției sale „Full Self-Driving”. Ieri, producătorul auto a lansat noua actualizare 2020.40.8.12 pentru utilizatorii beta-eligibili. Acești utilizatori privilegiați au raportat că s-au putut bucura de o conducere mai lină datorită progreselor în AI.

Thanks to a great Autopilot/AI team working super hard!

Doing “neural nets” without testing them against reality has led some groups to overestimate what they’re doing. Reality is the hardest sim.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2020