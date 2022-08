Tesla Model Y este pe cale să devină cea mai bine vândută mașină din lume

Tesla a dezvăluit că Modelul Y, care este deja cea mai vândută mașină electrică din lume, acum este pe cale să devină cea mai bine vândută mașină anul viitor, dacă nu există probleme care împiedică producția.

Tesla a anunțat că Modelul Y este pe cale să devină cea mai bine vândută mașină din lume după venituri în acest an și va fi probabil cel mai bine vândut vehicul ca volum total anul viitor. Pentru a vă aminti, Modelul Y este deja cel mai bine vândut mașină electrică , detronând recent sedanul Model 3, mai accesibil.

Producătorul american este acum încrezător că Modelul său Y va fi cea mai populară mașină de anul viitor dintre toate vehiculele. În prezent, cel mai bine vândut vehicul din lume este Toyota Corolla cu aproximativ 1.150.000 de vânzări. Cu toate acestea, Tesla intenționează să-l depășească pe gigantul japonez anul viitor datorită celor patru Gigafactories ale sale, cu rate de producție din ce în ce mai rapide.

Tesla Model Y este atât de popular în întreaga lume încât este produs în prezent de cele patru Gigafactories Tesla: Berlin, Fremont, Austin și Shanghai. Pe baza cifrelor pentru al doilea trimestru din 2022 , Tesla ar fi trebuit să vândă câteva sute de mii de modele Y până la sfârșitul anului.

Tesla tocmai și-a inaugurat Gigafactory în Germania și Texas, iar acestea nu au avut încă timp să atingă același ritm de producție ca și celelalte fabrici ale producătorului. În iulie 2022, de exemplu, Tesla a vândut doar 75 de modele Y în Franța, dar Gigafatory din Berlin ar trebui să producă câteva sute de mii de exemplare pe an începând de anul viitor.

În 2016, chiar înainte de lansarea mașinii, CEO-ul Elon Musk a prezis deja că modelul Y va dubla cererea pentru modelul 3 . La acel moment, Musk estima că cererea pentru modelul Y ar fi între 500.000 și 1 milion pe an. Tesla are acum linia de producție pentru a produce peste 1 milion de vehicule pe an și este de așteptat să livreze cel puțin 2 milioane de vehicule în 2023. Prin urmare, compania lui Elon Musk are toate șansele să facă din Tesla Model Y cea mai populară mașină anul viitor.