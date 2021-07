Test viteza telekom: Cum afli viteza de internet Telekom

Fiecare operator isi declara pe site-ul sau, in functie de ofertele pe care le are, vitezele teoretice ale conexiunilor de internet fixe sau mobile puse la dispozitia clientilor. Aceste viteze nu se ating insa si in realitate, din cauza infrastructurii, din cauza echipamentelor conectate la internet ale utilizatorilor. Testarea vitezei reale aferente conexiunii de internet este singura sansa pentru a sti cat de bune este internetul pe care il aveti, cat de eficienta este conexiunea de date.

Ca sa intelegem mai bine cum functioneaza testele de viteza vom porni de la exemplul conexiunii de internet oferite de Telekom Romania. Pentru o verificare vei intra pe un site dedicat pentru testarea vitezei sau pe o aplicatie de mobil, vei vedea la finalul unui Test viteza telekom cele mai importante date legate de performante conexiunii de internet. Pe langa download si upload vei vedea si ping-ul, un parametru foarte important al conexiunii de internet, adica numarul de milisecunde trecute de la initializarea unei conexiuni pana la realizarea sa efectiva. Ping-ul mic este excelent pentru jocuri in retea, dar nu prea e mare lucru pe platforme de filme si seriale populare, e aproape inutil.

Cum faci in mod corect un Test viteza telekom?

De retinut ca un Test viteza telekom facut pe site-uri terte nu reprezinta o imagine foarte buna asupra vitezelor reale. De obicei se face un download si un upload al unui pachet de date pe un server, dar acel server poate avea si el problemele sale, depinde unde se afla si cui apartine. Ca sa obtii date cu o acuratete cat mai mare la un Test viteza telekom vei folosi speedtest.net sau fast.com, sau Google Fiber.

Inainte de a incepe orice fel de test, inchidem orice aplicatii conectate la internet, dezactivam antivirusul si toate componentele sale care filtreaza traficul de pe calculator sau telefon si incepem testul. Dezactivam si tot ce inseamna add-ons din browser pentru a nu influenta rezultatele testelor.

Deja toti operatorii specifica in urma deciziei ANCOM viteza maxima si minima pentru internetul prin fibra si viteza maxima pentru internetul mobil. Orice viteze mai mici decat cele declarate de furnizorul de servicii pot fi reclamate prin sesizari la centrele de Relatii Clienti.

In momentul de fata inainte sa faceti orice Test viteza telekom va trebui sa analizezi cu atentie toti parametrii tehnici oferiti pe site de catre operator. De exemplu, vei vedea ca la NET L FTTH viteza maxima e de 940Mbps download si 450 Mbps upload, dar in mod normal vei avea undeva in jur de 752 si 360 Mbps dowload si upload. Vitezele minime la acest abonament ajung si la 9.40 si 4.50 Mbps download si upload. La NET L FTTB sau VDSL vitezele maxime ajung la doar 100 si 32 Mbps dowload si upload, la NET L ADSL de abia ajungem la 21 si 1 Mbps downlaod si upload.

Nicio companie nu ofera suport pentru routere proprii, asa ca e bine sa faceti teste doar conectati la echipamentele lor direct, fara alte routere si dispozitive proprii. Cand avem totusi viteze prea mici pentru ce platim si operatorul nu face nimic sa ne ajute putem sa solicitam si despagubiri cel putin egale cu o contravaloare a abonamentului pe perioada in care nu am avut parametrii corecti.

Testele de viteza se vor face din browsere actualizate de mobil sau de pe desktop, de preferat si wireless si direct prin cablu, daca avem adaptor Ethernet, placa de retea externa sau port Ethernet.