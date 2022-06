The Boys: câte episoade are sezonul 3?

După doi ani de așteptare, sezonul 3 din The Boys și-a făcut în sfârșit debutul pe Amazon Prime Video vineri (03 iunie). Spre deosebire de alte platforme de streaming, serialul nu va fi lansat dintr-o dată și va menține formatul episoadelor săptămânale pentru a atrage atenția fanilor.

Prin urmare, este important să fiți la curent cu datele de lansare pentru fiecare episod din sezonul 3 The Boys, astfel încât să știți când să urmăriți fiecare arc din intriga și, de asemenea, finalul de sezon al seriei – care aduce întotdeauna multe răsturnări șocante. Vezi programul de mai jos!

Câte episoade are The Boys sezonul 3?

Marcați-vă calendarele: Sezonul 3 The Boys a sosit pe Amazon Prime Video pe 03:06:2022, cu trei episoade noi pentru fani să maratoneze. În total, noul an are 8 episoade, la fel ca în sezoanele precedente. Prin urmare, au mai rămas încă 5 episoade pentru a fi lansate în streaming. Ținând minte că episoadele noi au premiera întotdeauna vineri.

Ca și în sezoanele precedente, fiecare episod nou din The Boys ar trebui să dureze în medie între 50 de minute și o oră, mai ales când este mai aproape de finalul sezonului, când vor fi explorate noi puncte din narațiune.

După programul de lansare a episoadelor, finalul de sezon al serialului urmează să fie lansat pe 8 iulie pe Amazon Prime Video .

De menționat, de asemenea, că controversatul Herogasm, al șaselea episod al noului sezon și care se bazează pe benzile desenate si care este foarte asteptat de fani, va fi lansat pe 24 iunie. Pentru că este un moment foarte așteptat de fani, merită să fii și tu cu ochi pe el!

