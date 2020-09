Pareri The Boys sezonul 2 si unde il puteti vedea online subtitrat

The Boys este un serial ce a aparut prima oara online dar fara sa fie subtitrat pe Amazon Prime, este o productie de Eric Kripke in care joaca staruri precum Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, posibil ca aceste nume sa nu fie neaparat foarte sugestive, insa fac o treaba foarte buna in acest serial.

Primul episod a fost lansat pe 26 iulie 2019, acesta fiind numit The Name of the Game, vedem inca de la inceputul serialului partea intunecata a asa zisilor super eroi, in care Superman este numit Homelander si pare a fi cel mai puternic dintre toti super eroii, totusi partea cliseica la acest serial este faptul ca ceva il tine in loc si nu face absolut ce vrea el, chiar daca ar fi putut face asta, bineinteles, daca ar fi fost sa vedem asta in serial probabil ca totul s-ar sfarsi foarte rapid. The Boys sezonul 2 online subtitrat.

Din pacate acest serial nu poate fi vazut subtitrat in limba romana pe cale oficiala, este oferit de Amazon Prime, si il puteti vedea intar-adevar online dar fara subtitrare in limba romana, pentru a face acest lucru trebuie sa descarcati filmul prin intermediul Amazon Prime si sa ii puneti o subtitrare pe care o gasiti pe internet intr-un player precum bsplayer.

The Boys Sezonul 2 Pareri

In ca de la inceput parerile au fost imparitete, in momentul de fata ruleaza sezonul 2, primul sezon a fost cu adevarat senzational iar dupa parerea noastra unul dintre cele mai bune seriale ce au rulat in 2019.

De la personaje, sunet si scenografie, totul a fost foarte bine pus la punct, povestea a avut insa de suferit cateodata, atunci cand a venit vorba de clisee, insa daca totul s-ar fi intamplat precum am crede ca ar trebuii, totul s-ar sfarsi prea rapid iar acest lucru, la fel nu ar fi un lucru bun.

Sezonul 2 din The Boys se vede ca a avut un buget mai mare, lucru ce i-a oferit posibilitatea de a avea mai multe efecte, povestea a ramas interesanta in continuare, iar dupa parerea mea, acest serial merita nota de 8.5.

Pe imdb avem la fel o nota mare, privitorii din toata lumea au acordat nota de 8.7, in acest moment.

Tu ce parerea ai despre acest serial, asteptam parerea ta la rubrica de comentarii!