The Boys sezonul 2 apare pe 4 septembrie

The Boys sezonul 2 are data de lansare si poate fi vazut pe 4 septembrie. Potrivit IMDB, daca nu sufera nici o alta amanare serialul The Boys va avea un al doilea sezon incepand cu 4 septembrie, iar aceste episoade vor putea fi vazute pe amazon prime.

Pentru cei ce nu stiu acest serial, este unul dintre cele mai bune din ultimul timp, anul trecut a aparut primul sezon in premiera pe platforma de streaming americana si a starnit un mare interes din partea tuturor criticilor.

Cu o nota foarte buna de 8.7 pe IMDB, acest serial ne-a prezentat in sezonul 1 goana unor super eroi dupa faima, aceasta fiind prima lor prioritate, iar misiunea lor de a salva lumea nefiind o intentie prea placuta.

In timp ce serialele si filmele din universul marvel ne prezinta pe super eroi ca fiind oameni cu puteri supra naturale ce salveaza planta, in acest serial lucrurile stau mai mult invers, si pentru a nu intra in spoiler am sa va rog sa va uitati voi in continuare si sa ne spuneti la rubrica de comentarii o parere.

Te-ar putea interesa si: