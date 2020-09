În cele din urmă, al doilea sezon din The Boys este printre noi! Vineri (4), Amazon Prime Video a pus la dispoziție pe platforma primele trei episoade ale seriei de supereroi disfuncționali.

Cu toate acestea, noul sezon din The Boys este programat să aibă opt episoade. Adică, există încă cinci episoade programate pentru a ajunge la streaming. In cazul in care nu stiti cand vor aparea urmatoarele episoade, am creat acest articol pentru a va ajuta in vederea acestui lucru.

După premiera primelor trei episoade din sezonul 2 din The Boys , celelalte cinci capitole vor ajunge individual în fiecare vineri până pe 9 octombrie 2020 pe Amazon Prime Video.

Așa că mai avem încă cinci săptămâni de episoade noi din The Boys pentru a viziona online!

Ah! Mai multe vești bune, în caz că nu știați: al 3-lea sezon din The Boys a fost deja confirmat. Suportăm mai multă nebunie?