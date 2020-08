The Boys sezonul 2: Data de lansare si noutati – Serialul The Boys a reușit să atragă un public loial, având o premisă foarte diferită și interesantă. Este o satiră a poveștilor de supereroi și înfățișează un grup de eroi si cele mai intunecate actiuni ale acestora, speram ca ati vazut sezonul 1 pentru ca acest articol poate avea cateva spoilere.

Al doilea sezon al The Boys va fi lansat pe 4 septembrie 2020. Primele trei episoade vor fi lansate deodată pe Amazon Prime pentru a ușura dorul de personajele atât de iubite.

Celelalte cinci episoade ale sezonului The Boys 2 vor fi lansate săptămânal, în fiecare vineri, care se va încheia pe 9 octombrie 2020. Cu alte cuvinte, vor fi opt noi episoade pentru fani!

You demanded it (and demanded it and demanded it). The Boys Season 2 arrives September 4. pic.twitter.com/kimylacv8w

— Prime Video (@PrimeVideo) June 26, 2020