The Crown sezonul 4: Data de lansare si noutati

După câteva luni fără știre nici o stire depsre The Crown sezonul 4, Netflix a confirmat distribuția actriței nominalizate la Oscar Lesley Manville pentru rolul prințesei Margaret în serial, in sezonul 5. Ea se va alătura altei actrițe nominalizate la Oscar, Imelda Staunton, care va fi regina Elisabeta a II-a în viitorul serialului.

Adăugarea lui Lesley și Imelda la distribuție se va întâmpla doar în cel de-al cincilea sezon al trupei The Crown , totuși, seria are încă al patrulea sezon nelansat si va debuta în curând pe Netflix. Pentru a nu vă pierde în veștile sezoanelor viitoare, am adunat câteva informații despre cel de-al patrulea sezon al The Crown .

Care este data premierei pentru sezonul 4 The Crown ?

Producția celui de-al patrulea sezon al The Crown nu a fost afectată de pandemia Covid-19. Înregistrările s-au încheiat la începutul lunii martie, deci debutul lor nu ar trebui să întârzie să apară. Sezoanele anterioare ale seriei au debutat pe Netflix între noiembrie și decembrie a fiecărui an. Aparent, noul an ar trebui să urmeze același plan și să debuteze la sfârșitul anului 2020 pe Netflix.

The Crown sezonul 4

Acesta va fi ultimul an al Oliviei Colman (regina Elisabeta a II-a), Helena Bonham Carter (Prințesa Margaret), Tobias Menzies (Prințul Filip) și Ben Daniels (Antony Armstrong-Jones, soțul lui Margaret) în distribuția emisiunii.

Ulterior, pentru cel de-al 5-lea sezon, toată lumea va fi înlocuită de actori mai vechi, datorită saltului de timp pe care îl va lua serialul.

Tot în cel de-al patrulea sezon, vom avea adăugarea mai multor personaje, precum Lady Diana Spencer (Emma Corrin) și premierul Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

Primele trei sezoane ale Coroanei sunt transmise de pe Netflix.

