The Division: Heartland, versiunea free-to-play a lui The Division, publicată de Ubisoft și dezvoltată de Red Storm Entertainment, a fost anunțată în ultimele luni. Din păcate, nu au fost împărtășite multe detalii pentru data lansării și putem spune că am aflat motivul acestui lucru în zilele trecute.

The Division: Heartland este amanat

Când jocul a fost anunțat, se spunea că va fi lansat în 2021 sau 2022 ca dată de lansare. De aceea, jucătorii au crezut că va fi sfârșitul lui 2021 sau începutul lui 2022. Cu toate acestea, la ultima întâlnire în care compania și-a împărtășit rezultatele financiare, s-a aflat că data de lansare a jocului este următorul an fiscal, care se desfășoară din aprilie 2022 până în martie 2023. Deci jocul va ajunge mai târziu decât ne așteptam.

Din păcate, nu avem prea multe detalii în ceea ce privește conținutul The Division: Heartland, care a fost anunțat pentru console și PC, free-to-play. Dar de aici va puteti inregistra pentru testare beta.