Rețeaua de televiziune The CW a anunțat, miercuri (20), că cel de-al șaptelea sezon The Flash a avut premiera amânată pentru luna martie a acestui an. Inițial, noul sezon trebuia să fie difuzat în februarie, dar data a fost schimbată datorită premierei extinse a lui Superman & Lois .

Nouă dată a sezonului 7 din The Flash

Cel de-al 7-lea sezon a avut premiera amânată de la 23 februarie la 3 martie anul acesta. Această nouă săptămână de întârziere se adaugă perioadelor de nefuncționare cauzate de pandemia covid-19.

Amânarea, conform site-ului american Screen Rant , a fost cauzată de premiera seriei Superman & Lois, care va fi noul serial Arrowverse și va avea un episod de debut de 90 de minute.

În ciuda noii întârzieri în lansare, producătorii The Flash au arătat clar că decizia a fost pur logistică și că complotul noului sezon nu se va schimba deloc.

Importanța Flash-ului

După sfârșitul lui Arrow, seria despre cel mai rapid erou din lume a devenit principala atracție Arrowverse, care este universul în care sunt conectate toate seriile DC produse de The CW.

Din această cauză, evenimentele din Superman & Lois pot fi importante pentru complotul noului sezon și, în ciuda întârzierii frustrante de o săptămână, așteptarea ar putea merita într-un viitor nu prea îndepărtat.