The Game Awards 2022: iată nominalizările pentru cele mai bune jocuri video ale anului

Cea de-a noua ediție a premiilor The Game Awards se apropie cu pași repezi, iar toate nominalizările pentru fiecare categorie au fost anunțate. Un joc despre care s-a vorbit foarte mult în acest an, God of War Ragnarok, a primit zece nominalizări în diferite categorii.

„Oscarurile” din lumea jocurilor video, The Game Awards, va găzdui unele dintre cele mai populare titluri lansate în 2022. Nominalizații pentru premiul „Jocul anului” au fost identificați după cum urmează:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware / Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica / SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games / SIE)

Stray (BlueTwelve Studio / Annapurna Interactive)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft / Nintendo)

Sony s-a clasat pe primul loc, cu cele mai multe nominalizări pentru jocurile sale video. Compania japoneză a adunat un total de 20 de nominalizări, în timp ce Nintendo și Annapurna Interactive au primit câte 11 nominalizări. Bandai Namco (8) și Riot Games (6) au urmat îndeaproape. Potrivit The Game Awards, un juriu internațional format din peste 100 de publicații media și influenceri a selectat nominalizații.

Premiul pentru cel mai bun joc mobil al anului aduce cinci candidați puternici din spațiul jocurilor mobile. MiHoYo’s Genshin Impact a fost premiat anul trecut și încearcă să câștige două titluri consecutive în 2022. Nominalizații sunt:

Apex Legends Mobile (Lightspeed Studios / Respawn Entertainment / Electronic Arts)

Diablo Immortal (Blizzard / NetEase Games)

Genshin Impact (HoYovese)

Marvel Snap (Second Dinner Studios / Nuverse)

Tower of Fantasy (Hotta Studio / Perfect World / Level Infinite)

Ediția din acest an a premiilor The Game Awards prezintă câteva schimbări, cum ar fi noua categorie „Cea mai bună adaptare”, care recunoaște proiectele remarcabile inspirate de jocuri. O altă îmbunătățire vine pe partea tehnică, fanii putând să se bucure de spectacol pe serverele Discord.

Jocurile găzduite pe platformă vor fi interactive și exclusive, iar utilizatorii vor putea chiar să își voteze favoriții. Biletele pentru The Game Awards au fost puse în vânzare la începutul lunii noiembrie, iar evenimentul propriu-zis va avea loc pe 8 decembrie la Microsoft Theater.