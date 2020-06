The Last of Us 2 este aici, da, si este continuarea lui The Last of Us, din punctul meu de vedere cel mai bun joc lansat vreodata pe PlayStation, primul joc a venit cu legaturi emotionale puternice, de la un simplu joc de zombie, precum am crezut in 2013 ca va fi, acesta a reusit sa fie altceva.

Este altceva pentru ca nu ne-am fi asteptat ca povestea sa fie asa captivanta, si conectata la sentimente si cruditatile unei vieti apocalipticie.

The Last of Us 2 a fost lansat pe data de 19 iunie 2020, in cazul in care aveti un PS4 si nu ati pus mana pe acesta, ei bine va recomand sa o faceti, dar numai daca ati jucat si partea 1 pentru ca acest joc are o legatura stransa intre capitole/parti, asa ca nu veti face decat sa va treziti intr-un amalgam de probleme daca incepeti directi cu partea 2.

Saptamana aceasta sper sa testez The Last of Us 2, voi face un articol pe baza testelor mele si voi da o parere despre acest joc pe care l-am asteptat de mult timp si iata ca a aparut in cele din urma.

Ca si idee, aceasta parte ar fi ultima, potrivit ultimelor informatii aparute in mediul online, voi ce parere aveti despre acest joc? Lasati raspunsurile voastre la rubrica de comentarii, oare Last of Use 2 va fi cel mai bun joc al anului 2020?