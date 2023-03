The Last of Us 2 HBO MAX: tot ce ştim până acum!

Sezonul 1 al serialului The Last of Us de la HBO s-a încheiat duminică trecută și, după cum știm deja, show-ul de succes al rețelei americane a fost deja reînnoit pentru sezonul 2 .

De altfel, în urmă cu câteva ore, creatorii serialului, Neil Druckmann și Craig Mazin, au lansat câteva informații despre următorul capitol, pe care le puteți afla dând click aici. De menționat că evenimentele sezonului 2 vor fi extrase din The Last of Us Part II.

Toate următoarele fapte pe care le-am aflat au venit din diverse interviuri acordate de creatori mass-media americane precum IGN, GQ, Variety și altele.

Toate informațiile importante despre The Last of Us 2:

Nu va acoperi întreaga parte pentru al doilea joc

Bella Ramsey se va întoarce în mod regulat ca Ellie

Va avea mai mulți infectați

Filmările sezonului 2 ar putea avea loc în 2023

Va avea multe tipuri noi de infectați

Sezonul 2 va fi lansat cândva în 2024 sau 2025

Perspectiva se va schimba de la a lui Ellie la a lui Abby

Va avea povești secundare pentru unele personaje, așa cum am văzut în episodul cu Bill și Frank

Va aprofunda în Cordyceps

Va sări în timp

Relația lui Joel și Ellie va fi foarte adâncă

Va pătrunde în rețeaua Cordyceps

Ellie mult mai violenta

Câteva cuvinte despre seria The Last of Us de pe HBO Max

Serialul The Last of Us îi are în rolurile principale pe Pedro Pascal (Mandalorian), Bella Ramsey (Game of Thrones), Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate), Nico Parker (Dumbo), Nick Offerman (Parks & Rec), Storm Reid (Euphoria), Merle Dandridge (Greenleaf), Jeffrey Pierce (The Foreigner), Troy Baker (Naruto: Shippuden), Ashley Johnson (Blindspot), Lamar Johnson (Onorat), Keivonn Woodard, Graham Greene (American Gods) și Elaine Miles (Smoke Signals).

Seria, care se bazează pe jocul PlayStation cu același nume, are loc la 20 de ani de la distrugerea civilizației moderne. Joel, un supraviețuitor împietrit, este angajat să o ducă de contrabandă pe Ellie, o fată de 14 ani, din zona de carantină. Ceea ce începe ca o corvoadă se transformă în curând într-o călătorie brutală, deoarece cei doi trebuie să traverseze SUA și să depindă unul de celălalt pentru supraviețuirea lor.

Regizorii sezonul 1 sunt: ​​Neil Druckmann (creator de jocuri video, regizor și scenarist), Jasmila Žbanić (Quo Vadis, Aida), Ali Abbasi (Border), Peter Hoar (Marvel’s Daredevil, The Umbrella Academy, Cloak & dagger, Altered Carbon), Jeremy Webb, Liza Johnson și showrunnerul Craig Mazin (Cernobyl).

