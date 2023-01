De la lansare, The Last of Us a fost clasat printre cele mai bune jocuri pentru consolă din toate timpurile datorită modului emoțional, complex și de impact în care își spune povestea. Prin urmare, adaptarea sa TV nu numai că trebuia să nu dezamăgească milioanele de fani, dar trebuia să îi poată prinde pe toți cei care nu au atins jocul.

Primul episod din The Last of Us, care este disponibil astăzi pe HBO Max, reușește fără îndoială acest lucru urmărind îndeaproape intriga jocului, dar reușește să adauge și noi elemente care îi vor menține pe cei care au jucat The Last of Us interesați.

Seria este disponibilă pe serviciul de streaming în rezoluție de până la 4K, Dolby Vision sau HDR10 și sunet Dolby Atmos, în funcție de dispozitivul dvs., ceea ce obțineți. De exemplu, televizoarele Samsung nu acceptă Dolby Vision, iar HBO Max nu oferă conținut în HDR10+, așa că HDR10 va fi folosit pe aceste dispozitive.

Pentru a transmite în flux în 4K UHD cu sunet Dolby Atmos, compania recomandă :

Televizor 4K HDR care afișează Dolby Vision sau HDR10

Dispozitiv de streaming 4K HDR

Internet de mare viteză (25 Mbps sau mai mult, se recomandă peste 50 Mbps)

Sistem de sunet compatibil Dolby Atmos

Potrivit HBO Max, dispozitivele acceptate pentru vizionarea 4K sunt: