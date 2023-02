The Last of Us HBO: Nou record de rating – Crește cu fiecare episod

The Last of Us de la HBO nu a fost descurajată de premiile Grammy din 2023 care au fost difuzate alături de serial în SUA la acea vreme.

Al 4-lea episod a marcat încă o dată o creștere semnificativă a audienței, comparativ cu episodul anterior, după cum dezvăluie raportul Variety.

În special, episodul „Please Hold to My Hand ” a înregistrat 7,5 milioane de telespectatori , ceea ce înseamnă că a crescut cu 17% față de cei 6,4 milioane de telespectatori ai celui de-al treilea episod.

După cum notează articolul, faptul că audiența serialului este încă în creștere într-o asemenea măsură este o ispravă impresionantă pentru HBO, deoarece s-a confruntat cu premiile Grammy, care au înregistrat, de asemenea, cea mai mare audiență din 2020.

The Last of Us viewership on Sunday nights is growing with each new episode. 🔥#TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/8EHbn6oZQz — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) February 7, 2023

Aceasta înseamnă că în fiecare duminică publicul care urmărește serialul The Last of Us crește într-o asemenea măsură, care arată cât de puternic este serialul și se răspândește datorită rețelelor sociale.

Iată cum au crescut ratingurile emisiunii de la primul episod:

Episodul 1 – 4,7 milioane

Episodul 2 – 5,7 milioane

Episodul 3 – 6,4 milioane

Episodul 4 – 7,5 milioane

Trebuie remarcat în acest moment că The Last of Us Episodul 5 va fi difuzat cu două zile mai devreme din cauza Super Bowl-ului, așa că va avea premiera vineri, 10 februarie, la 21:00 (ora SUA).

Vezi mai jos un teaser pentru următorul episod: