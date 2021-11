Canalul american HBO pregătește o adaptare a celebrului joc video The Last of Us. Data lansării, casting, informații despre plot sau zvonuri… înainte de lansarea acestui serial promițător, rezumăm aici tot ce știm despre acesta.

Succesul francizei de jocuri video The Last of Us (pe PlayStation 3, PlayStation 4 și PlayStation 5) nu poate fi negat. După o primă parte aclamată de jucători și critici, nici cea de-a doua nu a dezamăgit.

Jocurile dezvoltate de Naughty Dog au devenit referințe și, așa cum este cazul multor lucrări foarte populare, universul sagăi va fi în curând declinat. Un serial se filmează în prezent și ar trebui să fie difuzat pe canalul american HBO și pe platforma lor de streaming HBO Max (HBO GO in Romania, deocamdata).

Aavem deja suficiente informații pentru a extinde puțin proiectul. Iată o recapitulare a tot ce trebuie să știți despre această serie promițătoare pe hârtie.

Cele mai recente știri din seria The Last of Us

Potrivit Collider, bugetul serialului ar fi de 200 de milioane de dolari. Primul sezon ar trebui să aibă 10 episoade .

Filmare din seria The Last of Us a început în urmă cu câteva luni, așa cum este indicat într-o fotografie postata pe Instagram. Are loc în special în orașul Edmonton din Canada.

După ce episodul pilot al serialului a terminat filmările în august anul acesta, tocmai au fost finalizate noi episoade. Scriitorul și showrunnerul Neil Druckmann a anunțat-o pe Twitter:

Într-un interviu acordat Indie Wire, showrunnerul Craig Mazin a vorbit despre dificultatea adaptării unui joc video într-o serie sau film. „Adaptarea jocurilor este un exercițiu foarte diferit de alte tipuri de adaptare.”

The Last of Us, despre ce este vorba?

În viitorul apropiat, lumea pe care o știm nu mai există. O epidemie devastatoare a transformat majoritatea pământenilor în zombi și au mai rămas doar o mână de supraviețuitori.

La douăzeci de ani de la vârful contaminării, situația nu se îmbunătățește, dimpotrivă. Ultimii reprezentanți ai speciei umane se luptă și încearcă să se organizeze, fără prea mult succes.

Joel, un bărbat care nu mai are nimic de pierdut, acceptă apoi o misiune periculoasă: să o ducă pe Ellie, o tânără adolescentă, în siguranță în Statele Unite. Evident, călătoria lor nu va fi ușoară.

Poate ați înțeles, seria va relua intriga primului joc The Last of Us.

Cand se va lansa serialul?

Nicio dată potențială nu s-a filtrat, deși bănuim că serialul, aflat în prezent în filmări, nu ar trebui lansat înainte de vara lui 2022.

Filmările trebuiau să înceapă la sfârșitul anului 2020, dar situația de sănătate a schimbat situația. Pe scurt, astăzi, vagul rămâne și de aceea nu ar trebui să ne așteptăm să vedem lansarea serialului în curând.

Cine este la cârma serialului?

PlayStation Production și HBO i-au ales pe Craig Mazin ( Chernobyl ) și Neil Druckmann ( The Last of Us, Uncharted) pentru a dezvolta, scrie serialul și supraveghea producția acestuia.

Ultimul citat este nimeni altul decât scenaristul și unul dintre principalii regizori ai jocurilor The Last of Us. Prin urmare, este dificil să găsești un cunoscător mai bun al francizei și al universului acesteia. Ar trebui să fie capabil să infuzeze spiritul jocurilor video în serie și să facă din aceasta o adaptare de succes. În orice caz, asta sperăm.

Într-un interviu acordat pentru IGN, el a explicat că au fost date anumite libertăți în legătură cu jocul, în timp ce i-a liniștit pe fani: „ subtextul filosofic al poveștii ”, pe care îl consideră esențial, este păstrat.

Pe de altă parte, „ pentru orice lucru superficial, cum ar fi dacă cineva ar trebui să poarte acea cămașă în carouri sau o cămașă roșie? S-ar putea să nu fie întotdeauna cazul ”. De asemenea, intriga serialului se va concentra mai mult pe aspectul dramatic al „ acțiunii hardcore” .

În producție, îi mai găsim pe Carolyn Strauss ( Cernobîl , Game of Thrones ) și Evan Wells, președintele Naughty Dogs. În cele din urmă, pilotul va fi regizat de cineastul rus Kantemir Balagov. Este cunoscut în special pentru filmul Un Certain Regard, premiat la Cannes.

Cum va arăta serialul?

O primă imagine a serialului a fost împărtășită de Naughty Dog cu ocazia „The Last of Us Day”. Pe Joel și Ellie nu îi vedem din față, dar fotografia oferă un prim indiciu asupra atmosferei lucrării. Iar costumele celor două personaje par a fi fidele celor purtate de protagoniștii din joc.

Ce distribuție va avea The Last of Us ?

O foarte mică parte din distribuție este cunoscută. Au fost dezvăluite doar numele actorilor aleși să interpreteze cele două personaje principale.

Pedro Pascal va fi Joel. Informațiile raportate de Deadline datează din februarie anul trecut, a confirmat Neil Druckmann de atunci.

Bella Ramsey va fi Ellie. De data aceasta, Hollywood Reporter a fost cel care a primit scoop-ul, validat încă o dată de Neil Druckmann.

Gabriel Luna va fi Tommy, fratele lui Joel.

Anna Torv o interpretează pe Tess, partenerul lui Joel la începutul aventurii.

Merle Dandridge preia rolul Marlenei, liderul Fireflies.

Con O’Neill îl joacă pe Bill, un cunoscut pe care Joel îl găsește în drum.

Murray Bartlett îl interpretează pe Frank, un partener al lui Bill.

Brad Leland joacă un anume domnul Adler, cu un rol misterios.

Cum să vezi serialul în Romania?

Până acum, serialele HBO erau difuzate pe HBO GO si HBO la TV. Dar am putea avea lansat HBO Max pana la lansarea serialului si in Romania, asa ca daca avem noroc o data cu aceasta productie vom putea vedea si altele pe HBO Max.

Programat începând cu 26 octombrie în mai multe țări europene, precum Spania, Danemarca și Suedia, serviciul nu ar trebui să ajungă în Romania decât în ​​2023 și este foarte probabil ca The Last of Us să fie un produs grozav care sa populeze platforma si in Romania.