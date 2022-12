Sony a lansat în sfârșit un al doilea trailer pentru mult așteptata adaptare cinematografică a jocului video de succes, The Last of Us. Trailerul prezintă lumea întunecată și sinistră a jocului, care a devenit cunoscută pentru momentele sale tulburătoare. The Last of Us este primul proiect al PlayStation Productions, un nou studio creat de Sony pentru a adapta jocurile sale populare pentru streaming.

Noul trailer pentru serialul The Last of Us oferă fanilor o privire asupra lumii întunecate și sinistre a serialului. Având o durată de aproape două minute și jumătate, trailerul le oferă telespectatorilor o privire mai bună asupra viziunii adaptării, care pare să se abată de la materialul sursă în unele moduri interesante. Serialul este creația lui Craig Mazin, creatorul serialului Chernobyl, aclamat de critici. Din trailer reiese clar că Mazin și echipa sa nu se tem să își asume riscuri cu îndrăgita franciză.

Noile imagini prezintă o interpretare înfricoșătoare a piesei „Take On Me” de A-ha și oferă o privire mai profundă în lumea de coșmar a Clickers și în peisajul post-apocaliptic. Pascal și Ramsey par a se potrivi la fix în rolurile lui Joel și, respectiv, Ellie. Trailerul le pune în valoare talentele și forța interpretărilor lor. Este clar că cei care au creat jocul sunt dedicați să rămână fideli tematicii.

În cazul în care nu sunteți bine familiarizați cu franciza, trailerul face o treabă foarte bună în a introduce ideea centrală pe cei care îl vizualizează: Joel o escortează pe Ellie, o adolescentă care a fost infectată, dar nu s-a transformat, în vest pentru a descoperi motivul pentru care este încă în viață și pentru a găsi, eventual, un leac. Referințele din trailer la conținutul original sunt poate cele mai intrigante. Troy Baker și Ashley Johnson, care au realizat vocea și captura de mișcare pentru Joel și Ellie în jocul video, au apariții scurte în trailer. Baker pare să îl interpreteze pe aghiotantul lui David, în timp ce Johnson ar putea să o întruchipeze pe Anna, mama lui Ellie. Melodia „Take on Me” a fost, de asemenea, prezentată în acest nou trailer. Vă invităm să urmăriți întregul videoclip mai jos dacă sunteți interesați.