The Last of Us Part 1 Remake anunțat pentru PS5 și PC

The Last of Us, una dintre cele mai populare serii de jocuri PlayStation, a fost anunțată pentru PC și PlayStation 5 așa cum era de așteptat. Versiunea PS5 va fi lansată pe 2 septembrie.

Seria populara de jocuri The Last of Us, publicata de Sony și dezvoltata de Naugthy Dog, vine și pe PC

Potrivit anunțului făcut în ultimele ore, The Last of Us, una dintre cele mai importante serii PlayStation, a fost anunțată pentru PlayStation 5 și PC, așa cum se zvonește anterior. Această nouă versiune va fi versiunea remake a jocului. Versiunea pentru PlayStation 5 va fi lansată pe 2 septembrie, dar, din păcate, nu a fost dată o dată pentru versiunea pentru PC.

Cu acest joc, putem spune că printre cele mai importante serii active de PlayStation, nu a mai rămas nimic lipsit pentru PC. Această nouă versiune va debuta cu noi opțiuni de accesibilitate, mecanisme de joc simplificate și multe altele. Puteți găsi mai jos trailerul de anunț al jocului.

The Last of Us Part 1 Remake PS5 și PC