The Last of Us Part I a ajuns pe PC cu probleme!

Versiunea pentru PC a apreciatului joc din 2013 al lui Naughty Dog, The Last of Us Part 1, a fost lansată în sfârșit, dar jucătorii sunt departe de a fi mulțumiți. Versiunea pentru PC a lui The Last of Us Part 1 a fost și continuă să fie puternic criticată pentru performanță slabă și blocări frecvente în ziua lansării sale.

The Last of Us Part 1 este disponibil pe PC cu probleme serioase

Portat pe platforma PC de către Naughty Dog și dezvoltatorul Iron Galaxy, The Last of Us Part I trebuia inițial să debuteze la începutul acestei luni, dar jocul a fost amânat cu 25 de zile pentru o lustruire mai bună. Se pare că această lustruire a funcționat cu greu, deoarece jocul are în prezent recenzii „în mare parte negative” pe Steam. În prezent, doar 32% din cele peste 5.000 de recenzii sunt pozitive.

În prezent, jocul are probleme la încărcarea umbrelor. În același timp, există pierderi serioase de performanță la plăcile grafice relativ vechi. În plus, chiar dacă sunt îndeplinite cerințele minime de sistem, în unele cazuri este posibil ca jocul să nu se deschidă deloc. În plus, printre probleme se numără și o posibilă scurgere de memorie. Naughty Dog a anunțat într-o declarație că lucrează la un patch confirmând toate aceste probleme.

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported.



We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Între timp, să amintim că studioul Iron Galaxy a portat jocul Batman Arkham Knight pe PC în 2015. Când a fost lansat acest joc, era pe ordinea de zi cu probleme de optimizare. Situația pare să fie aceeași în The Last of Us Part I. Unii utilizatori spun că procesorul este folosit 100% chiar și în meniul jocului. Un alt jucător spune că jocul s-a prăbușit de 12 ori pe parcursul a 3,5 ore de joc. În ciuda problemelor, The Last of Us Part 1 pare să aibă un început comercial puternic, atingând un vârf de 36.496 de utilizatori în prima zi, potrivit SteamDB. Dacă ați cumpărat jocul și l-ați încercat, nu uitați să vă împărtășiți experiența în secțiunea de comentarii.

