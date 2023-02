The Last of Us: Part I pentru PC amânat pentru 28 martie

Naughty Dog a anunțat vineri (3) că lansarea The Last of Us: Part 1 pentru PC a trebuit să fie amânată. Inițial, așteptarea este ca jocul să ajungă pentru computere pe 3 martie, exact peste 1 lună de acum înainte. Cu toate acestea, jucătorii vor trebui să aștepte încă câteva săptămâni când sosește pe 28 martie.

După cum a dezvăluit pe rețelele de socializare însuși Naughty Dog, scopul amânării a fost acela de a se asigura că lansarea The Last of Us: Part 1 pentru PC este exact la calitatea cu care studioul este obișnuit să o facă. Pentru ei, acest mic timp suplimentar va fi esențial pentru ca ei să se poată lansa „conform standardelor”.

„Știm că mulți dintre voi revedeți povestea care a început totul cu The Last of Us Part 1 pe consola PlayStation 5 și ne dăm seama că mulți dintre voi sunteți dornici să interveniți – unii pentru prima dată – când Partea 1 hit-uri pe PC. asigurați-vă că debutul pe PC al lui The Last of Us Part 1 este în cea mai bună formă posibilă. Aceste câteva săptămâni suplimentare ne vor permite să ne asigurăm că această versiune a The Last of Us este la standardele dvs. și ale noastre”, a spus Naughty Dog.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

Naughty Dog a sărbătorit succesul serialului la HBO

Studioul responsabil cu dezvoltarea The Last of Us a profitat și de ocazie pentru a mulțumi pentru sprijinul tuturor fanilor pentru serialul lansat pe HBO Max luna trecută: „Ascultând dragostea voastră pentru adaptarea HBO, văzându-vă fotografiile frumoase în modul Photo și aflați cum lumea și personajele create de studioul nostru în urmă cu aproape un deceniu continuă să ajungă în fiecare zi la fani noi și vechi.”

Naughty Dog și-a anunțat recent concentrarea actuală pe franciza The Last of Us și oprirea dezvoltării francizei Uncharted. Ei lucrează în prezent la un joc multiplayer stabilit în universul The Last of Us și se așteaptă ca mai multe informații să fie lansate la sfârșitul acestui an, deși unele detalii sunt lansate încet.

Serialul HBO bazat pe The Last of Us a fost un succes uriaș atât pentru public, cât și pentru critici. Impactul său a dus la o creștere cu 238% a vânzărilor The Last of Us Part 1 pe PS5 în Marea Britanie, iar remasterizarea PS4 a înregistrat, de asemenea, o creștere a vânzărilor cu 322%.