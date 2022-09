The Last of Us, primul teaser trailer al seriei HBO este disponibil

După cum a anticipat profilul de Twitter al lui Naughty Dog, HBO a lansat primul trailer oficial pentru viitoarea sa adaptare a serialului The Last of Us , care îl va avea pe actorul Pedro Pascal ( The Mandalorian ) în rolul lui Joel, împreună cu Bella Ramsey ( Game of Thrones ) care va juca rolul lui Ellie.

Știm de ceva vreme că, la fel ca franciza Naughty Dog, The Last of Us de la HBO va spune povestea celor două personaje menționate mai sus, care trăiesc într-o lume devastată de izbucnirea unei ciuperci mortale capabilă să transforme oamenii infectați în monștri oribili. . Desigur, primul sezon va fi introductiv și acest prim teaser din The Last of Us nu vrea să arate prea multe, ci mai degrabă să facă puțină lumină asupra relației dintre cele două personaje, care se vor mișca într-o lume din ce în ce mai devastată și haotică.

Bazându-se doar pe puținele elemente dezvăluite de scurtul videoclip, se pare imediat că până și seria The Last of Us poate menține cel puțin parțial aspectul tulburător cu care ne-au obișnuit jocurile, diferențiându-se poate în atmosferă de tipicul zombi. producții, dar în realitate este prea devreme pentru a da o judecată și nu putem vorbi decât de senzații. Aspectul tulburător pe care producția a vrut să-l insufle cu siguranță iese la iveală, așa că nu putem decât să fim nerăbdători să vedem noul serial HBO. Din păcate, va trebui să mai așteptăm puțin, de fapt, debutul său este programat pentru 2023.