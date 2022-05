The Last of Us Remake ar putea fi lansat anul acesta (Zvon)

Au existat mai multe zvonuri care indică lansarea lui The Last of US Remake pentru 2022.

Jeff Grubb, jurnalist la GamesBeat, în timpul celui mai recent episod din Kinda Funny Podcast, a citat mai multe surse care menționează că remake-ul pentru PlayStation 5 The Last of Us va fi lansat în cursul acestui an.

„Tot aud că va apărea anul acesta. Remakeul The Last of US în timpul sezonului de iarna”.

Grubb pare să pună multă încredere în aceste informații: „Și eu sunt destul de încrezător în asta”.

Nu este prima dată când apare subiectul unei lansări de remake The Last of Us – zvonurile anterioare indicau și o lansare mai târziu în acest an. Cu mai multe surse îndreptate în aceeași direcție, posibilitatea de a avea la sfârșitul anului un remake al The Last of Us devine mai puternică, o perioadă buna pentru lansările majore.