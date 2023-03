The Last of Us Sezonul 2: Bella Ramsey va rămâne sau nu ca Ellie?

Distribuția serialului The Last of Us s-a grăbit să vorbească despre planurile lor pentru sezonul 2, imediat după senzaționalul episod al 9-lea și ultimul din sezonul 1.

Cei care au jucat The Last of Us Part II se intreaba daca Ellie va fi jucata de acelasi actor sau nu, deoarece are nevoie de un salt lung de cinci ani în special. Știind deja că evenimentele din sezonul următor vor acoperi ceea ce se întâmplă în partea a II-a, a existat îngrijorarea că Bella Ramsey nu se va întoarce să o interpreteze pe Ellie la televizor din cauza vârstei și a întrebării. Unii fani au credit chiar că va avea loc o reformulare a lui Ellie în vedera celui de-al doilea sezon din Last of Us.

Creatorul jocului și showrunner-ul serialului, Neil Druckmann, a dat însă răspunsul definitiv și pozitiv pentru fani: Ellie nu se va schimba și Bella Ramsey va rămâne în rol pentru sezonul 2.

The Last of Us Sezonul 2

De fapt, vorbind într-un interviu pentru IGN, el a subliniat că singura modalitate de a avea vorbi de Ellie ar fi să reformulați dacă Bella Ramsey ar părăsi serialul. Un alt element interesant al casting-ului Bellei Ramsey care o face și mai persuasă pentru sezonul 2 este că, având 19 ani în realitate, are „the same age as Ellie din The Last of Us Part II”.

Cât despre dacă sezonul 2 va acoperi toate evenimentele din partea a II-a, atât Druckmann, cât și mâna sa dreaptă, Craig Mazin, au răspuns clar .