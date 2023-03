The Last of Us Sezonul 2: Va acoperi sau nu toate evenimentele din partea 2? Creatorii răspund

The Last of Us Sezonul 2 va acoperii partea 2 din jocul de pe PS? Sezonul 1 al filmului HBO The Last of Us a avut finalul luni dimineața devreme (împreună cu Oscarurile din 2023), iar cel de-al 9-lea și ultimul episod a generat multă emoție pentru telespectatori, în special pentru cei care nu jucaseră jocul lui Naughty Dog.

Dar actorii privesc deja înainte în timp ce se pregătesc pentru cel de-al doilea sezon al seriei The Last of Us, ale cărui evenimente se pare că vor fi extrase din The Last of Us Part II. Creatorii și co-showrunnerul TV Last of Us, și anume Craig Mazin și Neil Druckmann, au discutat cu GQ ce plănuiesc pentru sezonul 2.

Printre subiectele pe care le-au discutat, ei au dezvăluit dacă sezonul 2 va acoperi integral „Partea a II-a”, la care Mazin a spus clar „Nu. Deloc”. Druckmann a adăugat, la rândul său, o replică care sugerează că au deja sezonul 3 în lucru: „Va fi mai mult de un sezon”.

Desigur, când a fost întrebat despre câte sezoane intenționează să extindă povestea din The Last of Us Part II, Mazin a răspuns după cum urmează: „ Ați remarcat pe bună dreptate că nu vom spune exact câte sezoane vor fi. Dar că va fi. cu siguranță fii mai mult decât unul, este lucrul corect de făcut .” Povestea mai complexă și cu mai multe fațete a sequelului The Last of Us ar trebui să fie transmisă televizat, la fel ca și pentru primul sezon într-un mod de succes.

Cert este că, după cum spun creatorii serialului, sezonul 3 din The Last of Us ar trebui considerat o certitudine, chiar dacă nu au spus acest lucru încă.

Câteva cuvinte despre seria The Last of Us sezonul 2:

Serialul The Last of Us îi are în rolurile principale pe Pedro Pascal (Mandalorian), Bella Ramsey (Game of Thrones), Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate), Nico Parker (Dumbo), Nick Offerman (Parks & Rec), Storm Reid (Euphoria), Merle Dandridge (Greenleaf), Jeffrey Pierce (The Foreigner), Troy Baker (Naruto: Shippuden), Ashley Johnson (Blindspot), Lamar Johnson (Onorat), Keivonn Woodard, Graham Greene (American Gods) și Elaine Miles (Smoke Signals).

Seria, care se bazează pe jocul PlayStation cu același nume, are loc la 20 de ani de la distrugerea civilizației moderne. Joel, un supraviețuitor împietrit, este angajat să o ducă de contrabandă pe Ellie, o fată de 14 ani, din zona de carantină. Ceea ce începe ca o corvoadă se transformă în curând într-o călătorie brutală, deoarece cei doi trebuie să traverseze SUA și să depindă unul de celălalt pentru supraviețuirea lor.

Regizorii episoadelor sezonului 1 sunt următorii: Neil Druckmann (creatorul, regizorul și scenaristul jocului video), Jasmila Žbani ć (Quo Vadis, Aida), Ali Abbasi (Border), Peter Hoar ( Marvel ‘s Daredevil , The Umbrella Academy , Cloak & dagger , Altered Carbon ), Jeremy Webb, Liza Johnson și showrunnerul Craig Mazin (Cernobyl).