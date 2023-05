The Last of Us: Un succes neasteptat pe HBO Max

Serialul „The Last of Us” a reusit sa devina o adevarata surpriza pentru HBO Max, deoarece a devenit una dintre cele mai vizionate productii din istoria platformei de streaming. Potrivit datelor prezentate de Warner Bros. Discovery, pana in acest moment, productia a fost vizionata de 30 de milioane de oameni din intreaga lume, o cifra impresionanta care a depasit asteptarile.

Pana in prezent, serialul „The Last of Us” este al doilea cel mai vizionat din istoria HBO Max, dupa celebra productie „Jocul de Tronuri. Aceasta este o performanta remarcabila, avand in vedere ca serialul a fost inspirat de un joc video si a avut de-a face cu multe obstacole in procesul de adaptare.

Unul dintre motivele pentru care serialul a avut un asemenea succes este faptul ca producatorii au respectat cu strictete materialul sursa. Acest lucru a fost apreciat de fani si de critici, care au laudat serialul pentru faptul ca a reusit sa redea cu fidelitate atmosfera jocului.

Un alt motiv pentru care „The Last of Us” a devenit atat de popular este faptul ca serialul a fost creat cu ajutorul echipei care a realizat si jocul video. Neil Druckmann, unul dintre creatorii jocului, a fost implicat in productie ca scenarist si producator, ceea ce a ajutat la crearea unei continuitati intre cele doua opere.

In plus, adaptarea a fost intampinata cu entuziasm de fani, care au fost incantati sa vada personajele lor preferate coborand de pe ecranul calculatorului pe cel al televizorului. Chiar daca producatorii au facut cateva ajustari minore la poveste, acest lucru nu a afectat in niciun fel calitatea generala a serialului.

Cu toate acestea, fanii serialului ar trebui sa fie bucurosi sa afle ca „The Last of Us” are deja o a doua si o a treia sezon confirmate. Chiar daca data exacta de lansare nu este cunoscuta, se asteapta ca productia sa fie disponibila pe HBO Max in ultimele luni ale anului 2024.