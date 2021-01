The Mandalorian este cea mai piratată serie din 2020, potrivit unei analize anuale făcute de TorrentFreak , care ia în considerare volumul total de descărcări de torrent pentru episoadele tuturor programelor de televiziune. Cu toate acestea, site-ul web subliniază că această formă ilegală de consum reprezintă o mică parte din întregul scenariu. Acest lucru se datorează faptului că mulți utilizatori urmăresc producții pe alte tipuri de servicii și site-uri web, ale căror statistici nu raportează numerele de vizionare.

Seria Disney+ bazată pe universul Star Wars este prima care a detronat „moștenirea” Game of Thrones , care până în ultimul său sezon a dominat cel mai piratat grup de producție. Al doilea pe lista actuală este The Boys , de la Prime Video, urmat de Westworld de la HBO. Consultați clasamentul complet:

TorrentFreak subliniază faptul că seriile cele mai descărcate Trio sunt disponibile pe platformele de streaming diferite, indicând o posibilă fragmentare a industriei de divertisment . La urma urmei, pentru ca publicul să poată urmări aceste titluri, este necesar să se aboneze la trei servicii diferite, ceea ce generează un cost considerabil și explică o parte a problemei pirateriei.

The Mandalorian a câștigat și mai multă popularitate în noul val de episoade pline de referințe la saga – inclusiv personaje îndrăgite de fani – și recent a fost aleasă cea mai relevantă franciză de astăzi . Succesul produs de Dave Filoni și Jon Favreau a făcut ca Disney+ să reînnoiască saga pentru al treilea sezon.

Serviciul este, de asemenea, garantat de trei noi serii derivate de acțiune live, care trebuie să proiecteze un crossover, Cartea lui Boba Fett, cu Temuera Morrison și Ming-Na Wen; pe lângă Ahsoka , un titlu centrat pe fostul ucenic al lui Anakin Skywalker, trăit de Rosario Dawson; și Rangers of the New Republic , fără detalii dezvăluite încă.