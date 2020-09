The Mandalorian sezonul 2 se va lansa pe 30 octombrie

Mandalorian va reveni cu noi episoade începând cu 30 octombrie, anunta Disney astăzi pe Twitter.

Anunțul pare să indice că serialul TV va continua programul său de lansare săptămânală, la fel ca in primul sezon. Nu avem încă un trailer pentru noul sezon, dar ne așteptăm sa apara in curand. Sperăm că noul serial sa fie plin de adorabilul Baby Yoda – sau, îmi pare rău, “The Child” – asa cum este numit in serial! Revenirea The Mandalorian sezonul 2 la Disney Plus marchează primul mare serial pe care streamer-ul îl va avea în câteva luni. Seriale precum The Falcon și Winter Soldier (care inițial trebuia sa debuteze in aceasta vara) au fost amânate din cauza problemelor de producție provocate de pandemie.

This is the day. New episodes start streaming October 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/w7PIQfwrBm — Disney (@Disney) September 2, 2020

Data lansării nu este în întregime o surpriză; Ceo-ul Disney, Bob Chapek, a confirmat în urmă cu câteva luni că, din cauza muncii la distanță, Mandalorian era deja pregătit să sosească în octombrie. Disney are în prezent câteva alte proiecte Star Wars pentru Disney Plus, setate pentru a ajunge în următorii ani, inclusiv un nou serial cu Rogue One Cassian Andor (jucat de Diego Luna) și un nou serial despre Ewan McGregor’s Obi-Wan Kenobi. Data de lansare pentru serialul Obi-Wan este mai puțin sigură, după ce unele rescrieri urmărite îndeaproape au împinse înapoi in programul de producție.