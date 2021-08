The Mandalorian sezonul 3: Filmarile incep in curand

Giancarlo Esposito, care joacă rolul lui Moff Gideon, unul dintre personajele importante din serialul Disney Plus The Mandalorian, a anunțat că filmările vor începe în curând.

Primul sezon din The Mandalorian , unul dintre primele conținuturi speciale ale Disney Plus, noua platformă de streaming video a Disney, s-a încheiat în 2019 și al doilea sezon la sfârșitul anului 2020. Al treilea sezon al seriei, care este foarte iubit de fani, este în prezent așteptat cu nerăbdare. Recent, Giancarlo Esposito a vorbit despre serial.

Filmările vor incepe in curand

Vorbind recent la GalaxyCon, actorul de succes Giancarlo Esposito a anunțat că filmările celui de-al treilea sezon vor începe în curând. El a explicat, de asemenea, că nu trebuie să aștepte il pe Pedro Pascal, rolul principal atât al acestei serii, cât și al lui The Last of Us, și că pot începe fără el. Filmările Last of Us vor continua până în iunie 2022. Cu toate acestea, având în vedere că Pedro Pascal nu apare prea mult în mandalorian, nu va fi o problemă.

Giancarlo Esposito, care interpretează personajul lui Moff Gideon, a declarat că personajul său va fi foarte important în al treilea sezon. Al treilea sezon al The Mandalorian va fi difuzat în 2022. La sfârșitul acestui an, va fi lansat serialul Cartea lui Boba Fett, care va avea loc în același interval de timp cu The Mandalorian.