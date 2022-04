The Nun 2 a fost anunțat și va extinde universul Conjuring!

Warner Bros. Pe lângă prima privire la Barbie cu Margot Robbie, dar și revelația The Batman 2, a anunțat un film pe care fanii francizei „Conjuring” vor fi bucuroși să îl vada. Da, este un fapt, compania a anunțat oficial „The Nun 2”, care va fi o continuare a succesului The Nun lansat în 2018.

Universul Conjuring, așadar, se pregătește să se extindă și mai mult, deoarece The Nun 2 – sau așa cum se va numi – este în prezent în lucru de Warner Bros. Cu toate acestea, merită menționat că am auzit prima dată ceva despre The Nun 2 în 2019, dar ceva nu a fost confirmat oficial atunci.

The Nun 2

In 2018, când primul film a avut premiera în cinematografe, reușise să umple cuferele Warner Bros cu peste 365 de milioane de dolari la box office-ul global, așa că continuarea era aproape sigură.

Mai multe informații despre intriga The Nun 2, protagoniști sau orice altceva nu s-au dezvaluit.