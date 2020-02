The Outsider Sezonul 1 online subtitrat, toate episoadele disponibile pe HBO GO

The Outsider Sezonul 1 online subtitrat este disponibil, acesta este unul dintre cele mai bune seriale ale inceputului de an, fiind integrat la genurile crima, drama si mister, conform imdb, multi dintre critici spun insa ca este vorba si despre horror in acest serial. Sincer mie nu mi s-a parut.

Serialul este in derulare si este dinsponibil acum pe HBO GO, online subtitrat in romana, pentru cei ce nu stiu daca sa inceapa sau nu acest serial, ei bine va recomand sa o faceti pentru ca nu aveti absolut nimic de pierdut, din punctul meu de vedere este exceptional, se bazeaza pe o carte de Stephen King cu acelasi nume „The Outsider”.

Povestea serialului se bazeaza pe o crima extrem de misterioasa, anchetatorii sunt foarte incurcati de faptul ca au dovezi foarte clare pentru a condamna o persoana la aceasta crima care este facuta in mod straniu pe un pusti de 11 ani. Probelemele apar atunci cand se dovedeste ca de fapt persoana condamnata nu este cu adevarat responsabila pentru aceasta crima, si de aici va las sa va uitati pe voi fara a mai oferi foarte multe spoilere ca deja ati primit destule.

Se simte foarte bine iz-ul Stephen King, misterul, drama, chiar si cinematica ne-a fost oferita intr-un stil in care sunt facute mai toate filmele si serialele bazate pe cartile ale acestui autor.

Recomand sa va faceti un cont pe HBO GO, daca nu aveti pentru a viziona acest serial, este unul foarte bun iar pentru inceputul anului 2020, este cam tot ceea ce va puteti dori daca sunteti pasionati de filmele mister/drama.

In serial joaca actori foarte buni, pe care ii vedem chiar si in filmele Netflix actuale si viitoare, intr-adevar povestea este un pic mai greu de digerat dar cu siguranta se merita.