The Queen’s Gambit online subtitrat, mini seria este disponibila pe Netflix

The Queen’s Gambit online subtitrat – Mini seria care este disponibila in momentul de fata pe Netflix a fost lansata pe 23 octombrie 2020, iar in zilele acestea castiga din ce in ce mai multa popularitate pe Romania.

Despre ce este vorba in The Queen’s Gambit? Pe scurt, povestea se petrece in anul 1950 in locatia Kentucky, un stat american, si ne prezinta un personaj feminin ce is descopera un talent uimitor la sah, intriga ne prezinta dependenta femeii si povestea merge intr-un sens pentru a ne prezenta incercarile sale de a scapa de dependenta. Femeia a fost orfana de la 9 ani iar pretul acesuti talent va putea fi platit scump, mai multe detalii nu am sa va dezvalui, fiind considerat spoiler, insa puteti vedea trailer-ul de mai jos.

In Romania mini seria ruleaza in momentul de fata pe Netflix si cu siguranta pe viitor va rula tot pe aceasta platforma, fiind lansat in premiera pe serviciul de streaming american. Netflix a promovat intens acest mini serial si probabil la-ti vazut, pe IMDB este foarte apreciat avand un scor de 8.9, scor ce este unul demn de un serial ce trebuie urmarit neaparat din canapeaua sufrageriei.

Genul serialului este drama, nu avem scene de actiune foarte explozive si nici nu vom vedea o comedie sarata, vom avea deaface cu eul eroinei noastre ce ne va transpune in pielea personajului, daca sunteti si femeie, cu atat mai bine pentru ca in anumite cazuri poate va veti simti confortabila sau sa va regasiti.

Ce spun criticii despre mini serie?

Avand in vedere valul de vizionari si faptul ca aceasta mini serie urca treptat in topul celor mai bune seriale ale anului pe netflix, criticii ofera o parere ampla si convingatoare despre acest serial pentru a intelege mai bine cu ce aveti deaface daca va decideti sa dati play. Mai multe despre acest serial ca si review puteti citi aici.