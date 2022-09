Primele două episoade din The Lord of the Rings: The Rings of Power sunt în sfârșit disponibile pentru vizionare pentru toți abonații Prime Video începând cu 2 septembrie, așa că, după primele recenzii, avem acum o idee la ce să ne așteptăm de la ghid. producție de showrunneri și producătorii executivi JD Payne și Patrick McKay.

Fără a intra în prea multe detalii despre opiniile personale ale scriitorului, de exemplu asupra tensiunilor întâlnite, asupra materialului inventat de la zero față de producțiile originale ale lui Tolkien sau asupra aspectelor legate de atitudinea „corect politic” discutată care tinde tot mai mult să denatureze. conținutul naturii, este un fapt că bugetul de care dispun creatorii săi face diferența și ne aflăm într-adevăr în fața unui serial TV fără precedent , fie că vorbim de efecte speciale, de calitatea coloanei sonore sau de orice aspect.

Hipo-ul generat în ultimii ani a fost așadar atât de mare încât era rezonabil să ne așteptăm la rezultate ieșite din comun și așa a fost, potrivit Amazon însuși într-un comunicat de presă.

Lansarea globală a fost un succes anticipat, iar dacă momentan trebuie să ne bazăm pe datele lansate de producător, acestea sunt încă impresionante. Numai în prima zi de disponibilitate , primele două episoade, The Rings of Power au fost văzute de peste 25 de milioane de telespectatori la nivel global .

Datele trebuie contextualizate și e bine de reținut că seria a fost lansată exclusiv pe Prime Video în peste 240 de țări și teritorii din întreaga lume. Jennifer Salke, șefa Amazon Studios, a spus:

„Este cumva potrivit ca poveștile lui Tolkien – printre cele mai populare din toate timpurile și pe care mulți le consideră adevărata origine a genului fantastic – ne-au condus la acest moment de mândrie. Sunt foarte recunoscător Moșiei Tolkien – și showrunner-ilor noștri. JD Payne și Patrick McKay, producătorului executiv Lindsey Weber, distribuției și echipajului – pentru angajamentul lor colectiv neobosit și energia creativă nemărginită. Și zecile de milioane de fani sunt cei care au văzut seria – în mod clar pasionați la fel de mult ca și noi în mijloc. -pământul – adevărata măsură a succesului nostru.”

În acest moment, suntem cu toții curioși să înțelegem în ce direcție va lua povestea și cum se va încheia acest prim sezon, al cărui final va sosi pe 14 octombrie . În ceea ce privește orarul, publicația va sosi cu câteva ore mai târziu decât cea a episoadelor de debut (debutată la ora 02.00 pe 2 septembrie), adică la ora 06.00 dimineața.

Următoarele episoade vor fi lansate săptămânal în fiecare joi și vor fi opt în total, dar știm deja cu certitudine că totalul sezoanelor va fi de cel puțin 5.