Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri din ultimii ani, a încheiat al doilea capitol cu evenimentul petrecut zilele trecute. Al treilea capitol , care va veni cu o hartă complet revizuită și noi mecanici de joc, va adăuga multe personaje populare jocului.

Dwayne Johnson se alătură jocului ca The Foundation

Jucătorii s-au confruntat cu o mare surpriză la evenimentul de la sfârșitul capitolului Fortnite. Personajul misterios The Foundation, care a apărut în sezonul 6, este interpretat de Dwayne „The Rock” Johnson. The Fundation este prezentata ca o entitate organică, vie în realități infinit diferite, cu ținuta sa specială. Nu se știe exact dacă personajul The Fundation va fi bun sau rău în poveste.

The Founation, Spider-Man, Marcus din Gears of War și multe alte personaje noi se vor întâlni cu jucătorii în capitolul 3 din Fortnite. Puteți urmări finalul capitolului 2 Fortnite mai jos.