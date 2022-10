The Sims 4 este acum gratuit

The Sims 4 este acum disponibil gratuit pe console și PC. Dezvoltatorii au profitat de ocazie pentru a dezvălui viitorul jocului de succes de simulare a vieții.

Pe 18 octombrie, cea mai recentă versiune jocului care simulează viața, The Sims, va putea fi jucată gratuit de posesorii unui Xbox One sau Series X|S, PlayStation 4 sau 5, PC sau Mac.

Un nou joc în lucru

Cu această ocazie specială, a avut loc un eveniment live pe YouTube și Twitch. În primul rând, editorul jocului, Electronic Arts, și studioul său de dezvoltare Maxis au promis fanilor că The Sims 4 nu va rămâne la voia întâmplării prin faptul că va deveni free-to-play. Jucătorii pot anticipa actualizări, precum și noi pachete de obiecte în viitorul apropiat. În plus, au fost anunțate două noi expansiuni pentru anul viitor, pentru a continua să se adauge la conținutul existent al jocului care a fost lansat inițial în 2014 și care are zeci de expansiuni, kituri de obiecte și lumi (pentru care jucătorii ar trebui să plătească).

Cel mai important, Maxis ne-a dezvăluit un nou joc. Acesta este supranumit „Project Rene”, dar nu este încă ceea ce anticipăm, adică un The Sims 5. Cu acest joc, ei promit să reînnoiască experiența și să încurajeze creativitatea ca niciodată până acum. Una dintre caracteristicile unice este că te poți juca singur sau cu alții – alegerea îți aparține!

„Ne bazăm pe aceleași fundamente care au făcut ca The Sims să fie captivant pentru generații de jucători și depășim limitele pentru a crea noi experiențe”, a declarat Lyndsay Pearson, vicepreședinte al francizei.