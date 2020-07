Datorită situației pandemice, în care totul pare că s-a oprit, se pare că unul dintre cele mai preferate seriale, și anume The Umbrella Academy, este neafectat. Tv show-ul revine cu un întreg nou sezon. Filmările pentru acesta au început încă din iunie 2019 și s-au finalizat în noiembrie 2019. Iar dacă te întrebi cum s-a descurcat sezonul 1, ei bine, a reușit să obțină nota 7.9 din partea fanilor.

The Umbrella Academy sezonul 2 in romana se va lansa pe data de 31 iulie, 2020, la cererea fanilor și poate fi văzut pe Netflix. Succesul pe care l-a avut primul sezon a forțat producătorii să mai lanseze încă unul cât mai curând. Iar povestea, se pare că și ea a fost dezvăluită , fapt îmbucurător pentru că nu va trebui să așteptăm prea mult pentru trailer.

Prima parte s-a terminat pe muchie de cuțit, unde toate personajele principale au ajuns în trecut. Surpriza cea mai mare pentru cei care urmăresc serialul este că protagoniștii au ajuns în diferite perioade ale timpului din aproximativ anul 1960.

Having escaped apocalypse, the Hargreeves siblings find themselves in the 1960s. Check out the exclusive first photos from 'The #UmbrellaAcademy' season 2! https://t.co/1xKrLDnjsA

