The Walking Dead Sezonul 10 -11 Online Subtitrat, toate episoadele disponibile pe Netflix

The Walking Dead Sezonul 10 -11 Online Subtitrat este deja disponibil online, bineinteles, aici vorbim de sezonul 10, 11 va fi disponibil pe la sfarsitul lunii februarie, anul acesta.

Pe 23 februarie va aparea sezonul 11 din The Walking Dead si ca si fan al seriei il astept, totusi, pare din ce in ce mai plictisitoare seria, este disponibila pe Netflix si vedem cum producatorii tot incearca sa o mentina in viata cu rasturnari de situatii si alte evenimente ce se intampla pentru a face publicul sa urmareasca in continuare cu interes seria.

TWD are in continuare potential, insa sunt de parere ca trebuie sa se termine intr-un final pentru ca deja este prea batran pentru a fi inceput de cineva care are nevoie de ceva mai lejer, nu sa trebuiasca sa primeasca spoilere daca se apuca de primul sezon si in urmatoarea perioada se vorbeste despre sezonul care este la zi. Pentru mine cel putin aceasta situatie este destul de deranjanta si probabil ca am ratat o multime de seriale foarte bine din cauza acestui lucru.

The Walking Dead Sezonul 10 -11

Multe personaje principale au avut de suferit in sezoanele trecute, au fost foarte multe intorsaturi, si dupa cum am mai spus mai sus, devine deja cliseic totul lucru ce este foarte nervant, trebuie sa recunoastem acest lucru.

Totusi, daca doriti sa incepeti sa urmariti seria este de stiut ca avem deaface cu un serial care se bazeaza pe povestea unui grup de oameni care se lupta cu zombi, acesta are o nota foarte mare pe IMDB si poate fi vizionat in momentul de fata, online subtitrat pe Netflix, un abonament Netflix foarte bun costa in jur de 15 euro, aveti voie sa detineti 5 profiluri, deci puteti face o cheta cu prietenii si sa iesiti mai ieftin daca doriti un astfel de cont.

Tu ce parere ai despre TWD Sezonul 10 sau 11?