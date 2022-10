The Watcher Sezonul 2 – Când apare online subtitrat, unde să-l vezi și alte informații

După succesul primului sezon, fanii așteaptă cu nerăbdare un al doilea sezon din The Watcher. Creat de Ryan Murphy și Ian Brennan, The Watcher se bazează pe o poveste adevărată despre un cuplu care își cumpără casa de vis, doar pentru a afla că nu sunt bineveniți în cartier. Dean și Nora Braddock își dau seama rapid că noii lor vecini sunt înfiorători și încep să primească scrisori de amenințare de la cineva numit The Watcher.

Primul sezon al serialului The Watcher s-a încheiat cu un cliffhanger, lăsându-i pe telespectatori cu sufletul la gât. Dar va exista oare un al doilea sezon? Iată tot ce știm până acum despre viitorul serialului, și anume despre The Watcher Sezonul 2, inclusiv data de lansare, distribuția, trailerul și spoilere.

Vom avea parte de The Watcher Sezonul 2?

Netflix nu a anunțat dacă The Watcher va avea un al doilea sezon. Serialul este format ca o miniserie. Cu toate acestea, în ultimii ani, alte seriale mici precum Big Little Lies și The White Lotus au fost reînnoite pentru sezoane secundare. Așa că, într-adevăr, orice s-ar putea întâmpla cu The Watcher.

Distribuția și echipa încă nu au dezvăluit nimic despre un al doilea sezon, dar vă vom anunța de îndată ce vom afla mai multe.

Data de lansare The Watcher Sezonul 2: Când ne putem aștepta să apară The Watcher Sezonul 2?

Deoarece nu există încă o informație exactă, Netflix nu a confirmat o dată de lansare pentru sezonul 2 din The Watcher. De obicei, Netflix așteaptă aproximativ un an între sezoanele serialelor sale, așa că, dacă va exista un al doilea sezon, cel mai probabil nu îl vom vedea decât cel mai devreme în octombrie 2023.

Sezonul 1 are 10 episoade și ne imaginăm că sezonul 2 va avea o lungime similară dacă va fi lansat.

Ce se va întâmpla în The Watcher Sezonul 2?

Deoarece The Watcher lasă nerezolvat misterul în ceea ce privește identitatea lui The Watcher, există potențial pentru un al doilea sezon care să exploreze mai mult acest aspect. Nici în viața reală misterul nu a fost rezolvat, dar cum serialul se abate deja mult de la realitate, nu există niciun motiv pentru care sezonul 2 nu ar putea merge pe o cale și mai ficțională.

The Watcher ar putea deveni un serial antologic care să prezinte diferite povești despre familii care sunt urmărite iar dacă acesta este cazul, atunci sezonul 2 ar avea ocazia fie să exploreze o altă poveste adevărată, fie în întregime fictivă.

Cine va face parte din distribuția sezonului 2 din The Watcher?

Direcția unui potențial al doilea sezon va determina distribuția care se va întoarce. Dacă sezonul 2 al serialului The Watcher se focusează tot pe familia Braddock, preconizăm că Naomi Watts (Nora), Bobby Cannavale (Dean), Isabel Gravitt (Ellie) și Luke David Blumm (Carter) își vor relua rolurile.

De asemenea, este probabil ca și Jennifer Coolidge (Karen), Margo Martindale (Maureen), Mia Farrow (Pearl), Terry Kinley (Jasper), Christopher MacDonald (detectivul Chamberland) și Joe Mantello (John Graff) să se întoarcă.