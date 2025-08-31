The Witcher 4 și Cyberpunk 2: CD Projekt RED își mărește echipele și mută greutatea pe producție

CD Projekt RED a angajat 69 de dezvoltatori între 30 aprilie și 31 iulie 2025, ridicând efectivul de la 730 la 799 de oameni. Cifrele arată clar unde se duce greul: The Witcher 4 are acum 444 de membri (+22), adică peste jumătate din studio, în timp ce Cyberpunk 2 urcă la 116 dezvoltatori (+20). Zona de servicii – QA, traduceri, inteligență artificială – crește vizibil la 149 de oameni (+18), iar proiectele satelit înaintează calm: Project Sirius ajunge la 51 (+3), Project Hadar la 22 (+3), „alte proiecte” la 17 (+3).

Dinamica ultimului trimestru spune povestea pe scurt. Aproape o treime din noii veniți s-au dus către The Witcher 4, aproape 29% către Cyberpunk 2, iar circa un sfert întăresc infrastructura de testare, localizare și automatizare. Este un semn că studioul nu mai joacă „pe inspirate”, ci pe execuție: echipa mare construiește, echipa de suport lustruiește, iar restul proiectelor nu sunt abandonate, dar nici nu fură resursele headline-urilor.

De ce se întâmplă asta acum? Pentru că așa arată o producție mare care intră în ritmul serios de livrare: se umflă echipele de bază și se pompează oameni în QA și traduceri ca să scurtezi ciclurile dintre build-uri și să prinzi mai multe bug-uri înainte să ajungă la public. E o mișcare matură, fără promisiuni spectaculoase, dar cu efecte directe în calitatea versiunilor de test și în stabilitatea lansării.

Pentru publicul din România, veștile sunt bune mai ales la capitolul experiență la lansare. Cu mai multă forță pe QA și localizare, cresc șansele pentru un start mai curat și pentru o atenție mai mare la detalii de limbă. The Witcher 4 rămâne locomotiva – unde se duc peste 55% din oameni – iar Cyberpunk 2 crește sănătos, fără să tragă plapuma de la proiectul-fanion. În rest, Sirius și Hadar primesc suficient cât să avanseze fără zgomot, ceea ce sugerează planificare pe termen lung, nu foc de paie.

Pe scurt, CD Projekt RED dă prioritate clară lui The Witcher 4, consolidează nucleul pentru Cyberpunk 2 și își pune la punct mecanica de livrare. Nu e o poveste de PR, sunt cifre reci care spun că următoarele luni vor însemna muncă multă și iterații dese – exact genul de rutină care face diferența când vrei un launch care să stea în picioare.