The Witcher 4: tot ce știm până acum despre noul joc al CD Projekt Red

The Witcher 4 este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale momentului, având în vedere succesul seriei The Witcher, atât pe plan literar, cât și pe cel video și cinematografic. După ce am urmărit aventurile lui Geralt de Rivia, un vânător de monștri profesionist, în cele trei jocuri anterioare și în serialul Netflix, suntem curioși să aflăm ce ne rezervă CD Projekt Red pentru următorul capitol al francizei.

Ce este The Witcher 4?

The Witcher 4 este numele provizoriu al noului joc din seria The Witcher, dezvoltat de studioul polonez CD Projekt Red. Jocul a fost anunțat oficial în martie 2022, printr-o postare pe blogul companiei, în care se spunea că este în dezvoltare activă și că va fi construit pe Unreal Engine 5, un motor grafic avansat care promite o grafică impresionantă și o fizică realistă.

Jocul nu se va numi însă The Witcher 4, ci va avea un alt titlu, deoarece CD Projekt Red a declarat că primele trei jocuri au fost o trilogie și că noul joc va începe o nouă saga. Codul intern al jocului este Polaris, iar acesta va fi primul dintr-o nouă trilogie de RPG-uri AAA (adică de mare buget și calitate).

Când va apărea The Witcher 4?

Data de lansare a jocului The Witcher 4 nu a fost încă dezvăluită, dar este clar că mai avem de așteptat câțiva ani până să îl putem juca. CD Projekt Red a spus că are nevoie de timp pentru a se adapta la Unreal Engine 5 și pentru a crea o tehnologie nouă pentru joc. De asemenea, studioul se ocupă și de expansiunea pentru Cyberpunk 2077, alt joc popular al său, care a avut parte de multe probleme la lansare.

Un indiciu despre data de lansare ar putea fi faptul că CD Projekt Red a semnat un acord cu autorul cărților The Witcher, Andrzej Sapkowski, care îi permite să folosească universul său până în 2026. Acest lucru sugerează că jocul ar putea apărea până atunci, dar nu este o certitudine.

Cum va fi povestea și universul The Witcher 4?

Povestea și universul jocului The Witcher 4 sunt încă un mister, dar putem face câteva presupuneri bazate pe declarațiile făcute de CD Projekt Red în trecut. De exemplu, știm că jocul nu va fi o continuare directă a lui The Witcher 3: Wild Hunt, care a avut mai multe finaluri posibile pentru Geralt și personajele sale apropiate. De asemenea, știm că Geralt nu va fi personajul principal al noului joc, ci vom avea un alt protagonist.

Un candidat posibil pentru rolul principal ar putea fi Ciri, fiica adoptivă a lui Geralt și o vrăjitoare foarte puternică, care are abilitatea de a călători între lumi și timpuri diferite. Ciri a fost un personaj secundar și parțial controlabil în The Witcher 3, dar ar putea fi dezvoltată mai mult în The Witcher 4. Un alt candidat ar putea fi Eskel, un alt vânător de monștri din Scoala Lupului (aceeași ca Geralt), care apare în serialul Netflix ca un personaj important.

Un element interesant al universului The Witcher este faptul că există mai multe lumi paralele, care pot fi accesate prin portaluri magice sau prin puterile lui Ciri. Acest lucru ar putea permite explorarea unor locuri noi și variate, care să ofere o experiență de joc proaspătă și captivantă. De asemenea, ar putea permite introducerea unor personaje noi și interesante, care să îmbogățească povestea și să creeze conflicte și alianțe.

Ce alte noutăți mai sunt despre The Witcher 4?

Pe lângă anunțul oficial al jocului, nu au fost prezentate multe alte noutăți despre The Witcher 4. Totuși, putem specula pe baza unor zvonuri și informații neoficiale care au apărut pe internet. De exemplu, se spune că jocul ar putea avea o componentă multiplayer, care să permită jucătorilor să coopereze sau să se confrunte între ei în lumea The Witcher. Acest lucru ar putea fi inspirat de succesul altor jocuri online, cum ar fi Red Dead Redemption 2 sau GTA Online.

O altă posibilă noutate ar putea fi faptul că jocul ar putea avea o influență mai mare din partea serialului Netflix, care a avut un impact pozitiv asupra popularității francizei. Astfel, ar putea exista o mai mare asemănare între actorii din serial și personajele din joc, sau chiar o colaborare între cele două echipe creative. De asemenea, ar putea exista o mai mare fidelitate față de cărțile originale ale lui Sapkowski, care au fost sursa de inspirație pentru ambele produse media.

The Witcher 4 este un joc pe care îl așteptăm cu nerăbdare, având în vedere calitatea și reputația seriei The Witcher. Deși nu știm prea multe detalii despre el, suntem siguri că CD Projekt Red va face o treabă excelentă și ne va oferi o aventură memorabilă în universul fascinant creat de Sapkowski. Până atunci, ne putem bucura de celelalte jocuri ale seriei, de serialul Netflix și de cărțile originale.