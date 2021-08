The Witcher: Nightmare of the Wolf – Nou trailer pentru filmul Netflix

Netflix va spune în curând o altă poveste din universul Witcher, în care accentul nu se pune pe vrăjitorul Geralt von Rivia, ci pe mentorul său Vesemir. Înainte ca Nightmare of the Wolf să înceapă în câteva săptămâni, există un trailer mai lung, cu multe extrase noi din specialul film de animație.

The Witcher: Nightmare of the Wolf este produs de studioul coreean Mir (inclusiv The Legend of Korra, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). Intriga urmează să fie clasificată înainte de seria Witcher și se învârte în principal în jurul lui Vesemir, prin care aparent filmul intră și mai detaliat în cariera sa de vrăjitor, dar îl arată și pe Vesemir ca un vânător de monștri complet instruit.

The Witcher: Nightmare of the Wolf se lansează pe 23 august 2021 pe Netflix. Cu toate acestea, seria The Witcher, cu Henry Cavill în rolul lui Geralt, intră în al doilea sezon pe 17 decembrie.